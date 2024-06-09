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Испания
09 июня 2024, 14:22 |
260
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Экс-тренер Барселоны намерен поработать в АПЛ

Хави хочет взять годичный отпуск после ухода из «Барселоны»

09 июня 2024, 14:22 |
260
0
Экс-тренер Барселоны намерен поработать в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Бывший наставник «Барселоны» Хави не собирается сразу возобновлять свою тренерскую карьеру сразу после ухода из каталонского клуба. Об этом сообщают испанские СМИ.

По их информации, Хави намерен сделать годичную паузу в своей тренерской деятельности. После этого 44-летний испанский специалист хотел бы поработать в АПЛ.

Напомним, с «Барселоной» Хави работал с ноября 2021 года. Ранее сообщалось о том, что он хотел избавиться от Роберта Левандовски и заменить его форвардом сборной Украины Артемом Довбиком.

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Олег Дидух Источник: Sport.es
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