Испания09 июня 2024, 14:22 |
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Экс-тренер Барселоны намерен поработать в АПЛ
Хави хочет взять годичный отпуск после ухода из «Барселоны»
09 июня 2024, 14:22 |
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Бывший наставник «Барселоны» Хави не собирается сразу возобновлять свою тренерскую карьеру сразу после ухода из каталонского клуба. Об этом сообщают испанские СМИ.
По их информации, Хави намерен сделать годичную паузу в своей тренерской деятельности. После этого 44-летний испанский специалист хотел бы поработать в АПЛ.
Напомним, с «Барселоной» Хави работал с ноября 2021 года. Ранее сообщалось о том, что он хотел избавиться от Роберта Левандовски и заменить его форвардом сборной Украины Артемом Довбиком.
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