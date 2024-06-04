Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хави хотел продать топ-форварда и пригласить в Барсу звезду сборной Украины
Испания
04 июня 2024, 10:12 |
1162
0

Хави хотел продать топ-форварда и пригласить в Барсу звезду сборной Украины

Экс-наставник «сине-гранатовых» был заинтересован в подписании Довбика

04 июня 2024, 10:12 |
1162
0
Хави хотел продать топ-форварда и пригласить в Барсу звезду сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в следующее трансферное окно.

По информации авторитетного испанского издания AS, Хави, еще до своего увольнения, планировал продать польского форварда Роберта Левандовски. Хави хотел, чтобы поляка заменил Артем Довбик. Однако Роберт решил остаться в «Барселоне», а испанец в итоге был уволен и его заменил Ганс-Дитер Флик.

Украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. Артем в 36 матчах испанского чемпионата забил 24 гола. Ранее Довбик признался, есть ли у него предложения по трансферу от других клубов.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Минай покинул опытный полузащитник
Легендарный экс-игрок Реала Марсело лаконично оценил подписание Мбаппе
Названа главная трансферная цель Барселоны лета-2024. Кого хочет Флик?
Роберт Левандовски Ханс-Дитер Флик Хави Барселона трансферы Жирона Артем Довбик трансферы Ла Лиги
Дмитро Олійник Источник: Sport.es
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 04 июня 2024, 08:21 3
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты

Чемпионат Европы по футболу состоится в Германии с 14 июня по 14 июля

Украина проиграла Казахстану, но вышла в плей-офф ЧЕ по мини-футболу
Футбол | 03 июня 2024, 21:35 0
Украина проиграла Казахстану, но вышла в плей-офф ЧЕ по мини-футболу
Украина проиграла Казахстану, но вышла в плей-офф ЧЕ по мини-футболу

Сине-желтые финишировали в группе с двумя победами и одним поражением

Германия – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 03.06.2024, 20:05
Германия – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Германия – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Нагельсманн отреагировал на ужасную ошибку Нойера. Украина могла забить
Футбол | 04.06.2024, 05:44
Нагельсманн отреагировал на ужасную ошибку Нойера. Украина могла забить
Нагельсманн отреагировал на ужасную ошибку Нойера. Украина могла забить
Два легендарных клуба и неожиданный претендент. Кто хочет купить Лунина?
Футбол | 04.06.2024, 07:11
Два легендарных клуба и неожиданный претендент. Кто хочет купить Лунина?
Два легендарных клуба и неожиданный претендент. Кто хочет купить Лунина?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определилась соперница Свёнтек в 1/4 финала Ролан Гаррос
Определилась соперница Свёнтек в 1/4 финала Ролан Гаррос
02.06.2024, 13:42 5
Теннис
Гол греков не засчитали. Украина выиграла второй матч на ЧЕ по мини-футболу
Гол греков не засчитали. Украина выиграла второй матч на ЧЕ по мини-футболу
02.06.2024, 18:10 1
Футбол
Где смотреть онлайн товарищеский матч Германия – Украина
Где смотреть онлайн товарищеский матч Германия – Украина
03.06.2024, 19:00 4
Футбол
Леннокс Льюис назван причину досрочного поражения Уайлдера от Чжана
Леннокс Льюис назван причину досрочного поражения Уайлдера от Чжана
02.06.2024, 15:35 1
Бокс
Лунин изменил свое решение относительно будущего в Реале после финала ЛЧ
Лунин изменил свое решение относительно будущего в Реале после финала ЛЧ
03.06.2024, 12:28 9
Футбол
Бюджет €250 млн. Именитый клуб хочет купить две звезды сборной Украины
Бюджет €250 млн. Именитый клуб хочет купить две звезды сборной Украины
04.06.2024, 07:24 12
Футбол
Костюк станет первой ракеткой Украины после Ролан Гаррос 2024
Костюк станет первой ракеткой Украины после Ролан Гаррос 2024
03.06.2024, 13:47 10
Теннис
Стала известна половина участниц 1/4 финала Ролан Гаррос
Стала известна половина участниц 1/4 финала Ролан Гаррос
02.06.2024, 19:08 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем