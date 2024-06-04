Хави хотел продать топ-форварда и пригласить в Барсу звезду сборной Украины

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в следующее трансферное окно.

По информации авторитетного испанского издания AS, Хави, еще до своего увольнения, планировал продать польского форварда Роберта Левандовски. Хави хотел, чтобы поляка заменил Артем Довбик. Однако Роберт решил остаться в «Барселоне», а испанец в итоге был уволен и его заменил Ганс-Дитер Флик.

Украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. Артем в 36 матчах испанского чемпионата забил 24 гола. Ранее Довбик признался, есть ли у него предложения по трансферу от других клубов.