Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Синнер прокомментировал поражение от Алькараса в полуфинале Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
09 июня 2024, 13:50 | Обновлено 09 июня 2024, 14:04
805
0

Синнер прокомментировал поражение от Алькараса в полуфинале Ролан Гаррос

Янник увидел не только негатив от проигрыша

09 июня 2024, 13:50 | Обновлено 09 июня 2024, 14:04
805
0
Синнер прокомментировал поражение от Алькараса в полуфинале Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал поражение от Карлоса Алькараса в полуфинале Открытого чемпионата Франции – 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3.

«Я думаю, это был великолепный матч. Наверное, в тех сетах, которые он выиграл, он играл лучше в важных моментах, и это стало ключевым фактором. Конечно, я разочарован тем, как все закончилось, но, знаете, это часть моего роста и самого процесса. Учитывая свое состояние до начала турнира, конечно, я очень счастлив.

С другой стороны, я разочарован сегодняшним матчем. Сейчас я просто продолжаю совершенствоваться, я буду стараться делать все, что могу, и тогда мы увидим, чего мне удастся достичь на Ролан Гаррос в будущем. Если смотреть с положительной стороны, то я точно улучшил свою игру по сравнению с прошлым годом. Да, и у меня есть еще один шанс сыграть на этих кортах во время Олимпиады. Тогда увидим, как оно будет.

Судороги? Да, я точно чувствовал определенное напряжение. Это было в начале матча. Мы играли не так много, поэтому я не волновался за свое тело. Держался достаточно хорошо. Сначала это было напряжение, а потом немного спазмы. Сейчас я справляюсь с этими ситуациями немного лучше. В предыдущие годы у меня было несколько таких моментов, когда я не мог с ними справиться», – сказал Синнер.

После завершения турнира Янник станет первой ракеткой мира.

По теме:
Александр Зверев – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Борис БЕККЕР – о Звереве: «Он уже был в финале и получил урок»
Стали известны победительницы женского парного разряда на Ролан Гаррос
Янник Синнер Ролан Гаррос 2024 Карлос Алькарас (теннисист)
Владимир Клепач Источник: Большой теннис Украины
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский боксер рассказал, как прошел его спарринг с Чжаном Чжилеем
Бокс | 08 июня 2024, 23:34 0
Украинский боксер рассказал, как прошел его спарринг с Чжаном Чжилеем
Украинский боксер рассказал, как прошел его спарринг с Чжаном Чжилеем

Андрей Новицкий вспомнил, как спарринговал со звездным хевивейтером

Малиновский сообщил, как Ребров отреагировал на поражение Украины от Польши
Футбол | 08 июня 2024, 23:10 2
Малиновский сообщил, как Ребров отреагировал на поражение Украины от Польши
Малиновский сообщил, как Ребров отреагировал на поражение Украины от Польши

Полузащитник рассказал, что тренер был в ярости

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Преданность Реброва работе поражает»
Футбол | 09.06.2024, 12:56
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Преданность Реброва работе поражает»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Преданность Реброва работе поражает»
Паолини объяснила, почему разгромно проиграла Свентек в финале Ролан Гаррос
Теннис | 09.06.2024, 02:16
Паолини объяснила, почему разгромно проиграла Свентек в финале Ролан Гаррос
Паолини объяснила, почему разгромно проиграла Свентек в финале Ролан Гаррос
Одна из самых маленьких. Известно, какую Лунин получает зарплату в Реале
Футбол | 08.06.2024, 17:56
Одна из самых маленьких. Известно, какую Лунин получает зарплату в Реале
Одна из самых маленьких. Известно, какую Лунин получает зарплату в Реале
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ребров огласил финальную заявку сборной Украины на Евро-2024
Ребров огласил финальную заявку сборной Украины на Евро-2024
08.06.2024, 00:05 58
Футбол
И подпишет Лунина? Известно, какой легендарный клуб может возглавить Зидан
И подпишет Лунина? Известно, какой легендарный клуб может возглавить Зидан
07.06.2024, 21:50 2
Футбол
Топ-10 футболистов, не попавших на чемпионат Европы-2024
Топ-10 футболистов, не попавших на чемпионат Европы-2024
09.06.2024, 07:10 14
Футбол
Эдди ХИРН: «Нам нужно, чтобы Усик был честным и признался»
Эдди ХИРН: «Нам нужно, чтобы Усик был честным и признался»
08.06.2024, 17:19 12
Бокс
Усик признался, является ли Чжан Чжилей топ-боксером на данный момент
Усик признался, является ли Чжан Чжилей топ-боксером на данный момент
08.06.2024, 08:33 3
Бокс
Польша – Украина – 3:1. Как пропустить быстро три мяча. Видео голов и обзор
Польша – Украина – 3:1. Как пропустить быстро три мяча. Видео голов и обзор
08.06.2024, 00:41 1
Футбол
Напряженная серия пенальти. Определен победитель ЧЕ-2024 по мини-футболу
Напряженная серия пенальти. Определен победитель ЧЕ-2024 по мини-футболу
08.06.2024, 22:59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем