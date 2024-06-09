Синнер прокомментировал поражение от Алькараса в полуфинале Ролан Гаррос

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал поражение от Карлоса Алькараса в полуфинале Открытого чемпионата Франции – 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3.

«Я думаю, это был великолепный матч. Наверное, в тех сетах, которые он выиграл, он играл лучше в важных моментах, и это стало ключевым фактором. Конечно, я разочарован тем, как все закончилось, но, знаете, это часть моего роста и самого процесса. Учитывая свое состояние до начала турнира, конечно, я очень счастлив.

С другой стороны, я разочарован сегодняшним матчем. Сейчас я просто продолжаю совершенствоваться, я буду стараться делать все, что могу, и тогда мы увидим, чего мне удастся достичь на Ролан Гаррос в будущем. Если смотреть с положительной стороны, то я точно улучшил свою игру по сравнению с прошлым годом. Да, и у меня есть еще один шанс сыграть на этих кортах во время Олимпиады. Тогда увидим, как оно будет.

Судороги? Да, я точно чувствовал определенное напряжение. Это было в начале матча. Мы играли не так много, поэтому я не волновался за свое тело. Держался достаточно хорошо. Сначала это было напряжение, а потом немного спазмы. Сейчас я справляюсь с этими ситуациями немного лучше. В предыдущие годы у меня было несколько таких моментов, когда я не мог с ними справиться», – сказал Синнер.

После завершения турнира Янник станет первой ракеткой мира.