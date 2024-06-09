Стали известны победительницы женского парного разряда на Ролан Гаррос
Жасмин Паолини проиграла второй финал в Париже
Состоялся женский парный финал на Открытом чемпионата Франции по теннису.
В матче за титул пятый сеяный дуэт Коко Гофф (США) / Катерина Синякова (Чехия) оказался сильнее итальянок Сары Эррани и Жасмин Паолини, который были посеяны под 11-м номером.
Ролан Гаррос. Финал парного разряда
Коко Гофф / Катерина Синякова – Сара Эррани / Жасмин Паолини – 7:6(5), 6:3
Коко Гофф впервые в карьере выиграла титул Grand Slam в женском парном разряде. Два года назад в Париже она проиграла в финале. Коко – самая молодая теннисистка, выигравшая титулы Grand Slam в одиночном и парном разрядах с 2005 года.
Для Синяковой это уже 8-й парный титул на мейджорах, в Париже она побеждала трижды (2018, 2021, 2024).
Жасмин Паолини вчера проиграла одиночный финал.
Champion vibes 🏆#RolandGarros pic.twitter.com/VnKsZ9rlGI— Roland-Garros (@rolandgarros) June 9, 2024
🇺🇸 @CocoGauff 😘🏆 @K_Siniakova 🇨🇿#RolandGarros pic.twitter.com/wraU0iuF2J— Roland-Garros (@rolandgarros) June 9, 2024
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