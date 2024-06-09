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  4. Стали известны победительницы женского парного разряда на Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
09 июня 2024, 14:30 | Обновлено 09 июня 2024, 15:00
1178
1

Стали известны победительницы женского парного разряда на Ролан Гаррос

Жасмин Паолини проиграла второй финал в Париже

09 июня 2024, 14:30 | Обновлено 09 июня 2024, 15:00
1178
1
Стали известны победительницы женского парного разряда на Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Синякова и Коко Гофф

Состоялся женский парный финал на Открытом чемпионата Франции по теннису.

В матче за титул пятый сеяный дуэт Коко Гофф (США) / Катерина Синякова (Чехия) оказался сильнее итальянок Сары Эррани и Жасмин Паолини, который были посеяны под 11-м номером.

Ролан Гаррос. Финал парного разряда
Коко Гофф / Катерина Синякова – Сара Эррани / Жасмин Паолини – 7:6(5), 6:3

Коко Гофф впервые в карьере выиграла титул Grand Slam в женском парном разряде. Два года назад в Париже она проиграла в финале. Коко – самая молодая теннисистка, выигравшая титулы Grand Slam в одиночном и парном разрядах с 2005 года.

Для Синяковой это уже 8-й парный титул на мейджорах, в Париже она побеждала трижды (2018, 2021, 2024).

Жасмин Паолини вчера проиграла одиночный финал.

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Коко Гофф Катерина Синякова Ролан Гаррос 2024 Сара Эррани Жасмин Паолини
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Sit Simurg
Нічого ) .. ця італійська пара на олімпіаді ще шороху наведе ...)
.. Не так багато класних однонаціональних пар ...
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