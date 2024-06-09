Владислав КУЛАЧ: «Следующий клуб? Пока ничего не планирую»
Украинский форвард – о своем будущем
Украинский форвард Владислав Кулач рассказал о своих планах на будущее после ухода из азербайджанской «Зиры»:
«Пока ничего не планирую, пока рассматриваю варианты. Еще и недели не прошло после завершения сезона, хочется сперва немного отдохнуть, а потом уже думать.
Для команды это очень хороший результат. Мы вторая команда в Азербайджане, уступаем только «Карабаху», поэтому сезон для команды оказался успешным.
Что касается лично меня, то, конечно, что хотелось бы лучше. Микротравмы помешали быть в форме, которую планировал. Но если оценивать в целом, то получился неплохой сезон как для меня, так и для коллектива».
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