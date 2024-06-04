ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Шахтера и Динамо покинул клуб из Азербайджана

Азербайджанская «Зира» объявила о завершении сотрудничества с 31-летним украинским форвардом Владиславом Кулачем.

Кулач покидает «Зиру» в связи с истечением срока действия контракта.

В Азербайджан Кулач перебрался в январе 2023 года из «Динамо» на правах свободного агента. С тех пор сыграл за «Зиру» 38 официальных матчей, в которых отличился 6 забитыми мячами и 1 результативной передачей.

В Украине Кулач был на контракте, но не играл за «Шахтер», а также выступал за «Динамо» (7 матчей, 1 гол), «Ворсклу» (78 матчей, 33 гола), «Мариуполь» (38 матчей, 6 голов), «Сталь» Каменское (18 матчей, 6 голов), «Зарю» (18 матчей, 2 гола) и запорожский «Металлург» (9 матчей).