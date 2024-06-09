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  4. Игорь ШУХОВЦЕВ: «Только Бущана обвинять в голах от Польши не стоит»
Чемпионат Европы
09 июня 2024, 13:09 |
83
0

Игорь ШУХОВЦЕВ: «Только Бущана обвинять в голах от Польши не стоит»

Известный голкипер оценил действия вратаря и защиту сборной Украины в матче с поляками

09 июня 2024, 13:09 |
83
0
Игорь ШУХОВЦЕВ: «Только Бущана обвинять в голах от Польши не стоит»
Meta-ratings.com.ua. Игорь Шуховцев

Известный в недалеком прошлом голкипер, а ныне тренер Игорь Шуховцев дал оценку каждому из трех мячей, пропущенных сборной Украины в товарищеском матче с Польшей (1:3). Об этом он рассказал Sport.ua.

– Что касается первого гола, то есть несколько вопросов по действиям защиты. Они были несогласованными. Это во-первых. Во-вторых, после подачи поляками углового Бущан сделал было шаг навстречу мячу, однако в последний момент дальше не пошел, а остановился. Это в какой-то степени дезориентировало защитников сборной Украины, которые не стали вести должную борьбу, ведь считали, что голкипер овладеет мячом или же отобьет его подальше от ворот. Именно поэтому не смогли как следует среагировать на Валукевича, который наносил удар. Понятно, что в этот момент вратарю можно было бы сыграть удачнее, если бы не такое близкое расстояние. Среагировать на удар с пяти метров было слишком сложно. Нашей сборной в этом эпизоде повезло бы, если бы мяч полетел в направлении голкипера. Однако этого не произошло. Следует констатировать: к голу привела несогласованность защитников и вратаря, как и малое расстояние.

Что касается второго мяча, забитого Зелинским, то снова хотелось бы коснуться несогласованности сине-желтых в игре в обороне. Рассчитывая на то, что партнер по команде снимет мяч после удара поляка, Бущан не смог среагировать, когда тот ударился перед ним и залетел в ворота. За долю секунды до этого Малиновский хотел было сыграть головой, однако мяч лишь чиркнул его. Это сбило с толку как самого Бущана, так и Бондаря, который должен был сыграть в мяч. Поэтому я считаю, что это необязательный гол для голкипера.

Говоря о третьем мяче, пропущенном сборной Украины, то опять же вернусь к тому, что в этой игре в нашей обороне было недоразумение. По этому голу к Бущану не может быть никаких претензий, ведь украинский поляк (или польский украинец) Романчук головой пробил с пяти метров. Это очень сложный мяч для любого из вратарей, поэтому я считаю, что никакой привязки к голкиперу быть не может. Опять же: наша команда не сработала как следует в защите.

– Как оцениваете готовность команды Сергея Реброва к чемпионату Европы, который стартует через пять дней?
– В процессе подготовки к континентальному первенству не стоит слишком принимать во внимание результаты товарищеских матчей. Ведь они для того и существуют, чтобы в них можно было выявлять слабые и сильные стороны в общекомандной игре - в частности, проверять уровень кондиций футболистов, сыгранность игровых звеньев, испытывать в действии различные сочетания и определять готовность тех или иных игроков. У нашей национальной сборной есть еще один товарищеский матч с Молдовой во вторник. В нем есть возможность еще раз тщательно проверить кадровый потенциал, а уже после этого с полной концентрацией встречать матчи группового турнира финальной части Евро-2024. Все мы желаем сборной Украины в ней удачных игр и результатов.

Ранее полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский рассказал, как Сергей Ребров отреагировал на поражение Украины от Польши.

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Игорь Шуховцев Георгий Бущан сборная Украины по футболу Польша - Украина сборная Польши по футболу товарищеские матчи инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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