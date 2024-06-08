Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Малиновский сообщил, как Ребров отреагировал на поражение Украины от Польши
Сборная УКРАИНЫ
08 июня 2024, 23:10 |
1071
0

Малиновский сообщил, как Ребров отреагировал на поражение Украины от Польши

Полузащитник рассказал, что тренер был в ярости

08 июня 2024, 23:10 |
1071
0
Малиновский сообщил, как Ребров отреагировал на поражение Украины от Польши
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Полузащитник Руслан Малиновский рассказал, как главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на поражение 1:3 в контрольном матче с Польшей.

«Сергей Ребров был очень зол после этого поражения, ведь последние 2-3 дня мы работали над стандартами и пропустили такие голы. Будем анализировать, что надо нам делать, чтобы в дальнейших матчах не допускать таких ошибок», – сказал Малиновский.

Ранее наставник сборной Украины Сергей Ребров оценил неудачную игру на стандартах и возвращение Виталия Миколенко после травмы.

По теме:
Стрим из лагеря сборной Украины. Малиновский в прямом эфире. LIVE
Лидер сборной Украины назвал главную проблему перед Евро-2024
Экс-форвард Динамо: «Я бы отбросил все эти эксперименты в сборной Украины»
Руслан Малиновский Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Польши по футболу Польша - Украина Евро-2024
Дмитро Олійник Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новый претендент. Лунин заинтересовал клуб, который шокировал АПЛ
Футбол | 08 июня 2024, 07:12 6
Новый претендент. Лунин заинтересовал клуб, который шокировал АПЛ
Новый претендент. Лунин заинтересовал клуб, который шокировал АПЛ

«Астон Вилла» проявляет интерес к украинскому вратарю

Усик признался, является ли Чжан Чжилей топ-боксером на данный момент
Бокс | 08 июня 2024, 08:33 3
Усик признался, является ли Чжан Чжилей топ-боксером на данный момент
Усик признался, является ли Чжан Чжилей топ-боксером на данный момент

Абсолютный чемпион высоко оценил китайского боксера

Почти договорились. Известно, кого подпишет Динамо после перехода Пихаленка
Футбол | 08.06.2024, 19:25
Почти договорились. Известно, кого подпишет Динамо после перехода Пихаленка
Почти договорились. Известно, кого подпишет Динамо после перехода Пихаленка
Испания – Северная Ирландия. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 08.06.2024, 21:21
Испания – Северная Ирландия. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Испания – Северная Ирландия. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Обнародован рейтинг лучших нападающих 2000-х. Какое место у Шевченко?
Футбол | 08.06.2024, 07:34
Обнародован рейтинг лучших нападающих 2000-х. Какое место у Шевченко?
Обнародован рейтинг лучших нападающих 2000-х. Какое место у Шевченко?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определилась соперница Свёнтек в финале Ролан Гаррос
Определилась соперница Свёнтек в финале Ролан Гаррос
06.06.2024, 19:25 12
Теннис
Польша – Украина – 3:1. Как пропустить быстро три мяча. Видео голов и обзор
Польша – Украина – 3:1. Как пропустить быстро три мяча. Видео голов и обзор
08.06.2024, 00:41 1
Футбол
Усик признался, была ли у него сломана челюсть после боя с Фьюри
Усик признался, была ли у него сломана челюсть после боя с Фьюри
06.06.2024, 16:05
Бокс
Пища для размышлений. Сборная Украины проиграла Польше в товарищеском матче
Пища для размышлений. Сборная Украины проиграла Польше в товарищеском матче
07.06.2024, 23:39 161
Футбол
Европейский гранд нацелился на Лунина. Андрею дали важное обещание
Европейский гранд нацелился на Лунина. Андрею дали важное обещание
07.06.2024, 06:59 13
Футбол
Кто попал в топ-4? Определены полуфиналисты ЧЕ-2024 по мини-футболу
Кто попал в топ-4? Определены полуфиналисты ЧЕ-2024 по мини-футболу
06.06.2024, 23:40
Футбол
Ребров огласил финальную заявку сборной Украины на Евро-2024
Ребров огласил финальную заявку сборной Украины на Евро-2024
08.06.2024, 00:05 57
Футбол
Определен лучший голкипер мира. Куртуа – 10-й. Где Лунин?
Определен лучший голкипер мира. Куртуа – 10-й. Где Лунин?
07.06.2024, 13:25 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем