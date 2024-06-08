Малиновский сообщил, как Ребров отреагировал на поражение Украины от Польши

Полузащитник Руслан Малиновский рассказал, как главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на поражение 1:3 в контрольном матче с Польшей.

«Сергей Ребров был очень зол после этого поражения, ведь последние 2-3 дня мы работали над стандартами и пропустили такие голы. Будем анализировать, что надо нам делать, чтобы в дальнейших матчах не допускать таких ошибок», – сказал Малиновский.

Ранее наставник сборной Украины Сергей Ребров оценил неудачную игру на стандартах и возвращение Виталия Миколенко после травмы.