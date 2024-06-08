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Чемпионат Европы
08 июня 2024, 21:13 | Обновлено 08 июня 2024, 21:42
686
0

Сергей РЕБРОВ: «Иногда это важно – понять, что не все так хорошо у нас»

Тренер оценил поражение от сборной Польши

08 июня 2024, 21:13 | Обновлено 08 июня 2024, 21:42
686
0
Сергей РЕБРОВ: «Иногда это важно – понять, что не все так хорошо у нас»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Наставник сборной Украины Сергей Ребров оценил поражение 1:3 в контрольном матче с Польшей, а также неудачную игру на стандартах и возвращение Виталия Миколенко после травмы.

«Холодный душ? Иногда это важно – понять, что не все так хорошо у нас, как говорили. Ничего страшного не случилось. Есть разные компоненты футбола, и если ты проиграл один – борьба или стандарты – то ты можешь проиграть матч даже тогда, когда контролируешь игру».

«Все игроки понимали задачи, но в контрольных матчах не такой накал. Мы не очень часто играем контрольные матчи, поэтому все это очень полезно. Стандарты? Тут не только два гола у них, были и другие моменты у соперника. Это ответственность игроков, и хорошо, что мы ошибаемся в спаррингах».

«Миколенко? Виталий не полностью готов, но был план, что отыграет 45 минут. Есть проблемы, но травма не мешает. Время еще есть, и я доволен, что он получил 45 минут», — сказал Ребров.

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Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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