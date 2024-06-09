Австрия представила окончательную заявку на Евро-2024

Главный тренер сборной Австри Ральф Рангник определился с окончательной заявкой команды из 26 человек на Евро-2024.

Заявка сборной Австрии:

Вратари: Никлас Хедль (Рапид В), Хайнц Линднер (Юнион Сен-Жиллуаз, Бельгия), Патрик Пентц (Брондбю, Дания).

Защитники: Флавиус Данилюк (РБ Зальцбург), Кевин Дансо (Ланс, Франция), Филипп Линхарт (Фрайбург, Германия), Филипп Мвене (Майнц, Германия), Штефан Пош (Болонья, Италия), Леопольд Керфельд (Рапид В), Гернот Траунер (Фейеноорд, Ниерланды), Максимилиан Вебер (Боруссия М, Германия).

Полузащитники: Кристоф Баумгартнер (РБ Лейпциг, Германия), Флориан Гриллич (Хоффенхайм, Германия), Марко Грюлль (Рапид), Флориан Кайнц (Кельн, Германия), Конрад Лаймер (Бавария, Германия), Александер Прасс (Штурм), Марсель Забитцер (Боруссия Д, Германия), Романо Шмид (Вердер, Германия), Матиас Зайдль (Рапид В), Николас Зайвальд (РБ Лейпциг, Германия), Патрик Виммер (Вольфсбург, Германия).

Нападающие: Марко Арнаутович (Интер, Италия), Максимилиан Энтруп (Хартберг), Михаэль Грегорич (Фрайбург, Германия), Андреас Вайманн (Вест Бромвич Альбион, Англия).

На групповом этапе Евро-2024 Австрия сыграет с Францией, Нидерландами и Польшей.

Ранее свою заявку опубликовала сборная Грузии.