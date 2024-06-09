С Цитаишвили и игроком Шахтера. Окончательная заявка Грузии на Евро-2024
Вилли Саньоль определился с выбором
Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль опубликовал окончательную заявку команды из 26 игроков на Евро-2024.
В нее вошли экс-игрок «Динамо» Киев Георгий Цитаишвили и нынешний игрок «Шахтера» Георгий Гочолеишвили.
Заявка сборной Грузии:
Вратари: Георгий Мамардашвили (Валенсия), Георгий Лория (Динамо Тбилиси), Лука Гугешашвили (Карабах)
Защитники: Соломон Кверквелия (Аль-Охдуд), Гурам Кашия (Слован Братислава), Георгий Гвелесиани (Персеполис), Лаша Двали (АПОЭЛ), Лука Лочошвили (Кремонезе), Отар Какабадзе (Краковия), Георгий Гочолеишвили (Шахтер Донецк), Джемал Табидзе (Панетоликос)
Полузащитники: Георгий Чакветадзе (Уотфорд), Анзор Меквабишвили (Университатя Крайова), Отар Китеишвили (Штурм), Ника Квеквескири (Лех), Георгий Кочорашвили (Леванте), Сандро Алтунашвили (Вольфсберг), Леван Шенгелия (Панетоликос), Георгий Цитаишвили (Динамо Батуми), Саба Лобжанидзе (Атланта Юнайтед), Хвича Кварацхелия (Наполи), Зурико Давиташвили (Бордо), Габриэль Сигуа (Базель)
Нападающие: Жорж Микаутадзе (Мец), Буду Зивзивадзе (Карлсруэ), Георгий Квилитая (АПОЭЛ).
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