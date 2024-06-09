10 июня может определиться будущее Маркевича в Карпатах

Как стало известно Sport.ua, сегодня главный тренер «Карпат» Мирон Маркевич вернется во Львов из Испании, где проводил отпуск.

По информации нашего источника, на 10 июня запланирована встреча рулевого с владельцем ФК «Карпаты» Владимиром Маткивским, после которой должна появиться конкретика с кадровым усилением «зелено-белых» во время летнего трансферного «окна». Если в этом вопросе возникнут существенные разногласия, то не исключен вариант, что Мирон Маркевич вынужден будет покинуть пост главного тренера.

Сейчас точно можно сказать, что за «Карпаты» больше не будут выступать легионеры Ариэльсон, Джаред Хаса и Михаил Хромей.

Ранее Евгений Селезнев прокомментировал возможный переход исполнительного директора «Днепра-1» Андрея Русола в «Карпаты».