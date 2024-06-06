Селезнев прокомментировал возможный уход Русола из Днепра-1

Украинский экс-футболист Евгений Селезнев прокомментировал слухи о возможном переходе исполнительного директора «Днепра-1» Андрея Русола во львовские «Карпаты».

– Евгений, Вацко сказал, что Русол переходит в «Карпаты» и передает Вам управление «Днепром-1». Это правда?

– Это сказал Вацко, а не Селезнев. Мне пока об этом ничего неизвестно, я на месте, работаю на своей должности.

– Так Русол уходит?

– Я ничего не знаю по этому поводу.

– Русол сейчас в «Днепре-1»?

– Да, конечно.

В январе 2024 года Андрей Русол сам прокомментировал слухи о переходе во львовские «Карпаты».