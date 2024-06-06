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Украина. Премьер лига
06 июня 2024, 11:00 | Обновлено 06 июня 2024, 11:11
852
1

Селезнев прокомментировал возможный уход Русола из Днепра-1

Бывший футболист пока продолжает работать на своей должности

06 июня 2024, 11:00 | Обновлено 06 июня 2024, 11:11
852
1
Селезнев прокомментировал возможный уход Русола из Днепра-1
dynamo.kiev.ua. Евгений Селезнев

Украинский экс-футболист Евгений Селезнев прокомментировал слухи о возможном переходе исполнительного директора «Днепра-1» Андрея Русола во львовские «Карпаты».

– Евгений, Вацко сказал, что Русол переходит в «Карпаты» и передает Вам управление «Днепром-1». Это правда?

– Это сказал Вацко, а не Селезнев. Мне пока об этом ничего неизвестно, я на месте, работаю на своей должности.

– Так Русол уходит?

– Я ничего не знаю по этому поводу.

– Русол сейчас в «Днепре-1»?

– Да, конечно.

В январе 2024 года Андрей Русол сам прокомментировал слухи о переходе во львовские «Карпаты».

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Евгений Селезнев Андрей Русол Днепр-1 Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Виктор Вацко
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Gargantua
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