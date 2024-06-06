Селезнев прокомментировал возможный уход Русола из Днепра-1
Бывший футболист пока продолжает работать на своей должности
Украинский экс-футболист Евгений Селезнев прокомментировал слухи о возможном переходе исполнительного директора «Днепра-1» Андрея Русола во львовские «Карпаты».
– Евгений, Вацко сказал, что Русол переходит в «Карпаты» и передает Вам управление «Днепром-1». Это правда?
– Это сказал Вацко, а не Селезнев. Мне пока об этом ничего неизвестно, я на месте, работаю на своей должности.
– Так Русол уходит?
– Я ничего не знаю по этому поводу.
– Русол сейчас в «Днепре-1»?
– Да, конечно.
В январе 2024 года Андрей Русол сам прокомментировал слухи о переходе во львовские «Карпаты».
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