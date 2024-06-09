Тренер соперника Украины может заменить Раньери в Кальяри
Клуб из Сардинии ведет переговоры с Франческо Кальцоной
«Кальяри» на данный момент ищет нового главного тренере после выхода на пенсию Клаудио Раньери.
По информации авторитетного итальянского инсайдера Джанлуки Ди Марцио, клуб из Сардинии рассматривает кандидатуру главного тренера сборной Словакии Франческо Кальцоны, который во второй половине нынешнего сезона также руководил «Наполи».
Однако Кальцона не хочет обсуждать следующие шаги в своей карьере до завершения Евро-2024. В свою очередь, непонятно, готов ли «Кальяри» ждать так долго, поскольку клубу нужно готовиться к следующему сезону.
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