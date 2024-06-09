ФОТО. Ньюкасл презентовал форму от нового технического спонсора

«Ньюкасл» презентовал новый домашний комплект формы на сезон 2024/2025. Он выполнен в сотрудничестве с новым техническим спонсором команды, немецким брендом «Adidas». В последние годы «Ньюкасл» играл в форме от «Castore».

«Adidas» при создании новой формы для «Ньюкасла» не стал отказывать от классики: футболка выполнена в традиционных для «сорок» черно-белых полосах.

Ранее сообщалось о том, что «Ньюкасл» попытался подписать украинского голкипера «Реала» Андрей Лунина.