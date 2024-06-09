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  4. ФОТО. Ньюкасл презентовал форму от нового технического спонсора
Англия
09 июня 2024, 09:38 |
432
0

ФОТО. Ньюкасл презентовал форму от нового технического спонсора

Теперь «Сороки» сотрудничают с «Adidas»

09 июня 2024, 09:38 |
432
0
ФОТО. Ньюкасл презентовал форму от нового технического спонсора
ФК Ньюкасл

«Ньюкасл» презентовал новый домашний комплект формы на сезон 2024/2025. Он выполнен в сотрудничестве с новым техническим спонсором команды, немецким брендом «Adidas». В последние годы «Ньюкасл» играл в форме от «Castore».

«Adidas» при создании новой формы для «Ньюкасла» не стал отказывать от классики: футболка выполнена в традиционных для «сорок» черно-белых полосах.

Ранее сообщалось о том, что «Ньюкасл» попытался подписать украинского голкипера «Реала» Андрей Лунина.

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Ньюкасл Adidas игровая форма фото
Олег Дидух Источник: ФК Ньюкасл
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