Англия09 июня 2024, 09:38 |
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ФОТО. Ньюкасл презентовал форму от нового технического спонсора
Теперь «Сороки» сотрудничают с «Adidas»
09 июня 2024, 09:38 |
432
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«Ньюкасл» презентовал новый домашний комплект формы на сезон 2024/2025. Он выполнен в сотрудничестве с новым техническим спонсором команды, немецким брендом «Adidas». В последние годы «Ньюкасл» играл в форме от «Castore».
«Adidas» при создании новой формы для «Ньюкасла» не стал отказывать от классики: футболка выполнена в традиционных для «сорок» черно-белых полосах.
Ранее сообщалось о том, что «Ньюкасл» попытался подписать украинского голкипера «Реала» Андрей Лунина.
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