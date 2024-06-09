ФОТО. Футболисты сборной Украины потренировались после матча с Польшей

После матча против Польши (1:3) было запланировано, что будут полноценно тренироваться те футболисты, которые не участвовали в игре или провели на поле немного игрового времени.

Однако Андрей Ярмоленко, Александр Тимчик и Сергей Сидорчук вместо упражнений в зале решили сделать пробежку и выполнить стретчинг на футбольном поле, наблюдая за занятием остальных партнеров.

А Георгий Бущан, невзирая на участие в матче против поляков, провел полноценную тренировку.

9 июня в Варшаве «сине-желтые» проведут заключительное занятие и отправятся в Кишинев.

ФОТО. Тренировка сборной Украины после игры с Польшей