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Сборная УКРАИНЫ
09 июня 2024, 05:05 | Обновлено 09 июня 2024, 06:14
473
0

ФОТО. Футболисты сборной Украины потренировались после матча с Польшей

Идет подготовка к матчу против Молдовы

09 июня 2024, 05:05 | Обновлено 09 июня 2024, 06:14
473
0
ФОТО. Футболисты сборной Украины потренировались после матча с Польшей
УАФ

После матча против Польши (1:3) было запланировано, что будут полноценно тренироваться те футболисты, которые не участвовали в игре или провели на поле немного игрового времени.

Однако Андрей Ярмоленко, Александр Тимчик и Сергей Сидорчук вместо упражнений в зале решили сделать пробежку и выполнить стретчинг на футбольном поле, наблюдая за занятием остальных партнеров.

А Георгий Бущан, невзирая на участие в матче против поляков, провел полноценную тренировку.

9 июня в Варшаве «сине-желтые» проведут заключительное занятие и отправятся в Кишинев.

ФОТО. Тренировка сборной Украины после игры с Польшей

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Сергей Рипьюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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