Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Когда переход в Полесье? Не знаю»

Руслан Малиновский, полузащитник итальянского «Дженоа», оценил вероятность своего перехода в житомирское «Полесье».

«Когда переход в «Полесье»? Не знаю. Футбольная жизнь такова, что не знаешь, где окажешься завтра.

Счастлив ли, что в городе есть такая команда, такой бренд? Очень счастлив. Там, где сейчас база строится, мы с братом, когда были малы, собирали землянику и грибы. Через лес, если 15 минут пройти – село, где родился мой отец, там его дом.

Я там очень много раз был (в Житомире – ред.). То, что они сделали, это очень классно, надеюсь, они будут двигаться только вперед», – сказал Малиновский.

Напомним, ранее Руслан рассказал о ярости Сергея Реброва в перерыве матча против Польши (1:3).