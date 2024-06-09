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  4. Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Когда переход в Полесье? Не знаю»
Украина. Премьер лига
09 июня 2024, 04:25 | Обновлено 09 июня 2024, 05:22
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0

Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Когда переход в Полесье? Не знаю»

Украинский полузащитник рад, что в Житомире есть настолько амбициозная команда

09 июня 2024, 04:25 | Обновлено 09 июня 2024, 05:22
130
0
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Когда переход в Полесье? Не знаю»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Руслан Малиновский, полузащитник итальянского «Дженоа», оценил вероятность своего перехода в житомирское «Полесье».

«Когда переход в «Полесье»? Не знаю. Футбольная жизнь такова, что не знаешь, где окажешься завтра.

Счастлив ли, что в городе есть такая команда, такой бренд? Очень счастлив. Там, где сейчас база строится, мы с братом, когда были малы, собирали землянику и грибы. Через лес, если 15 минут пройти – село, где родился мой отец, там его дом.

Я там очень много раз был (в Житомире – ред.). То, что они сделали, это очень классно, надеюсь, они будут двигаться только вперед», – сказал Малиновский.

Напомним, ранее Руслан рассказал о ярости Сергея Реброва в перерыве матча против Польши (1:3).

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Руслан Малиновский Полесье Житомир
Сергей Рипьюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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