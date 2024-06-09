Другие новости09 июня 2024, 03:16 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 июня
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
09 июня 2024, 03:16 |
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В воскресенье, 9 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
21:45 Италия – Босния и Герцеговина
21:45 Словакия – Уэльс
22:15 Франция – Канада
КИБЕРСПОРТ
18:00 The Mongolz – NIP
20:00 FURIA – KaBuM!
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