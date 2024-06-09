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09 июня 2024, 03:16 |
15
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 июня

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

09 июня 2024, 03:16 |
15
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 июня
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 9 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:45 Италия – Босния и Герцеговина

Ggbet 1.27 – 5.85 – 12.50

21:45 Словакия – Уэльс

Ggbet 2.23 – 3.25 – 3.58

22:15 Франция – Канада

Ggbet 1.21 – 7.05 – 14.00

КИБЕРСПОРТ

18:00 The Mongolz – NIP

Ggbet 1.56 – 2.43

20:00 FURIA – KaBuM!

Ggbet 2.32 – 1.54

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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