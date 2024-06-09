СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 июня

В воскресенье, 9 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:45 Италия – Босния и Герцеговина

1.27 – 5.85 – 12.50

21:45 Словакия – Уэльс

2.23 – 3.25 – 3.58

22:15 Франция – Канада

1.21 – 7.05 – 14.00

КИБЕРСПОРТ

18:00 The Mongolz – NIP

1.56 – 2.43

20:00 FURIA – KaBuM!

2.32 – 1.54