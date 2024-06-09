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09 июня 2024, 03:00 | Обновлено 09 июня 2024, 03:56
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Дания – Норвегия – 3:1. Гол Холанда не помог. Видео голов и обзор матча

Датчане одержали победу в скандинавском дерби

09 июня 2024, 03:00 | Обновлено 09 июня 2024, 03:56
9
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Дания – Норвегия – 3:1. Гол Холанда не помог. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Дании будет играть на чемпионате Европы 2024 года, а сборная Норвегии его пропустит. Эти сборные провели товарищеский матч, в котором решали каждая задача.

За норвежцев отличился звездный форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, однако его усилий оказалось мало, ведь хозяева забили трижды.

Товарищеский матч

Дания – Норвегия – 3:1

Голы: Хейбьерг, 12, Вестергор, 21, Поульсен, 90 – Холланд, 72

Дания: Шмейхель, Вестергор, Кристенсен (Кьер, 63), Андерсен, Дамсгор (Поульсен, 84), Ольсен (Эриксен, 63), Кристиансен, Хейбьерг , Юлманд (Дилейни, 46), Ба (Меле, 63), Гойлунд (Дольберг, 63).

Норвегия: Нюланд, Педерсен (Вольфе, 46), Эстигор, Айер, Рюэрсон (Ганше-Ольсен, 75), Торсбю (Берг, 75), Берге (Ветлесен, 88), Эдегор, Бобб (Бутгейм, 88), Нуса (Деннум, 46), Холанд.

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Юссуф Поульсен (Дания).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Норвегия).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Янник Вестергаард (Дания).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Дания).
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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