Дания – Норвегия – 3:1. Гол Холанда не помог. Видео голов и обзор матча
Датчане одержали победу в скандинавском дерби
Сборная Дании будет играть на чемпионате Европы 2024 года, а сборная Норвегии его пропустит. Эти сборные провели товарищеский матч, в котором решали каждая задача.
За норвежцев отличился звездный форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, однако его усилий оказалось мало, ведь хозяева забили трижды.
Товарищеский матч
Дания – Норвегия – 3:1
Голы: Хейбьерг, 12, Вестергор, 21, Поульсен, 90 – Холланд, 72
Дания: Шмейхель, Вестергор, Кристенсен (Кьер, 63), Андерсен, Дамсгор (Поульсен, 84), Ольсен (Эриксен, 63), Кристиансен, Хейбьерг , Юлманд (Дилейни, 46), Ба (Меле, 63), Гойлунд (Дольберг, 63).
Норвегия: Нюланд, Педерсен (Вольфе, 46), Эстигор, Айер, Рюэрсон (Ганше-Ольсен, 75), Торсбю (Берг, 75), Берге (Ветлесен, 88), Эдегор, Бобб (Бутгейм, 88), Нуса (Деннум, 46), Холанд.
События матча
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