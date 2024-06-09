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Товарищеские матчи
Швейцария
08.06.2024 19:00 – FT 1 : 1
Австрия
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09 июня 2024, 02:40 | Обновлено 09 июня 2024, 03:33
23
0

Товарищеские матчи. Ничья Швейцарии и Австрии, победы Молдовы и Венгрии

Закончились еще несколько поединков

09 июня 2024, 02:40 | Обновлено 09 июня 2024, 03:33
23
0
Товарищеские матчи. Ничья Швейцарии и Австрии, победы Молдовы и Венгрии
Getty Images/Global Images Ukraine

Товарищеские матчи перед Евро-2024 в разгаре. Некоторые команды готовятся к участию в турнире, а некоторые просто наигрывают состав с прицелом на будущие форумы.

В частности, 8 июня Швейцария и Австрия, принимавшие континентальное первенство в 2008 году, провели между собой контрольный поединок, закончившийся ничьей 1:1.

Еще в двух матчах победители забили по три гола – Молдова вырвала победу над Кипром со счетом 3:2, а Венгрия легко обыграла Израиль, не пропустив ни одного гола.

Товарищеские матчи

Швейцария – Австрия – 1:1

Голы: Видмер, 26 – Баумгартнер, 5

Молдова – Кипр – 3:2

Голы: Мотпан, 43, Стине, 71, Богачук, 78 – Сполярис, 50, Питтас, 54

Венгрия – Израиль – 3:0

Голы: Салаи, 11, Варга, 19, 22

События матча

26’
ГОЛ ! Мяч забил Сильван Видмер (Швейцария).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Кристоф Баумгартнер (Австрия).
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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