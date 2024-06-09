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09 июня 2024, 02:20 | Обновлено 09 июня 2024, 03:58
66
0

Швеция – Сербия – 0:3. Прощание с Ибрагимовичем. Видео голов и обзор матча

Легендарный швед не вышел на поле, но простился с болельщиками

09 июня 2024, 02:20 | Обновлено 09 июня 2024, 03:58
66
0
Швеция – Сербия – 0:3. Прощание с Ибрагимовичем. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Еще в апреле было анонсировано, что в матче против Сербии 8 июня легендарный шведский форвард Златан Ибрагимович проведет прощальный матч за сборную.

Однако на поле Златан так и не появился, ограничившись участием в прощальной церемонии после матча. Легенда шведского футбола получил футболку с числом 122 – именно столько он провел поединков за «тре крунур», в которых забил 62 гола.

Getty Images/Global Images Ukraine

Партнеры шведа не сумели напоследок порадовать легенду результатом, поскольку потерпели разгромное поражение со счетом 0:3.

Товарищеский матч

Швеция – Сербия – 0:3

Голы: Милинкович-Савич, 18, Митрович, 60, Тадич, 70

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Душан Тадич (Сербия).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Александар Митрович (Сербия).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Милинкович-Савич (Сербия).
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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