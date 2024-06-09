Товарищеские матчи. Ничья Словении и Болгарии, нули Перу и Парагвая

Состоялись два товарищеских поединка. Готовящаяся к Евро-2024 сборная Словении не сумела переиграть Болгарию, а Перу и Парагвай расписали нулевую ничью.

Товарищеские матчи

Словения – Болгария – 1:1

Голы: Шпорар, 14 – Десподов, 4, пен

Перу – Парагвай – 0:0