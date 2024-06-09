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09 июня 2024, 01:20 | Обновлено 09 июня 2024, 01:44
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Товарищеские матчи. Ничья Словении и Болгарии, нули Перу и Парагвая

Смотрите видеообзор поединков

09 июня 2024, 01:20 | Обновлено 09 июня 2024, 01:44
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Товарищеские матчи. Ничья Словении и Болгарии, нули Перу и Парагвая
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись два товарищеских поединка. Готовящаяся к Евро-2024 сборная Словении не сумела переиграть Болгарию, а Перу и Парагвай расписали нулевую ничью.

Товарищеские матчи

Словения – Болгария – 1:1

Голы: Шпорар, 14 – Десподов, 4, пен

Перу – Парагвай – 0:0

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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