Товарищеские матчи
Другие новости09 июня 2024, 01:20 | Обновлено 09 июня 2024, 01:44
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Товарищеские матчи. Ничья Словении и Болгарии, нули Перу и Парагвая
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09 июня 2024, 01:20 | Обновлено 09 июня 2024, 01:44
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Состоялись два товарищеских поединка. Готовящаяся к Евро-2024 сборная Словении не сумела переиграть Болгарию, а Перу и Парагвай расписали нулевую ничью.
Товарищеские матчи
Словения – Болгария – 1:1
Голы: Шпорар, 14 – Десподов, 4, пен
Перу – Парагвай – 0:0
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