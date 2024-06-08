Напряженная серия пенальти. Определен победитель ЧЕ-2024 по мини-футболу

В боснийском городе Сараево завершился чемпионат Европы 2024 по мини-футболу.

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В финальном матче между Сербией и Румынией при счете 1:1 была назначена серия пенальти. В драматичной серии пенальти понадобилось пробить по 11 ударов.

Сербия выиграла футбольную лотерею (1:1, пен 10:9) и впервые стала чемпионом Европы.

В матче за бронзовые медали Казахстан разгромил Францию со счетом 7:2.

В полуфиналах 7 июня Сербия разгромила Францию (5:0), а Румыния взяла верх над Казахстаном по пенальти (1:1, пен. 3:1).

Ранее, 5 июня, в 1/8 финала сборная Украины проиграла команде Франции (2:3) и выбыла из турнира.

Чемпионат Европы 2024 по мини-футболу

Сараево (Босния)

1/2 финала, 7 июня

20:00. Сербия – Франция – 5:0

– Франция – 5:0 21:30. Румыния – Казахстан – 1:1 (пен. 3:1)

За 3-е место, 8 июня

20:00. Франция – Казахстан – 2:7

Финал, 8 июня

21:45. Сербия – Румыния – 1:1 (пен. 10:9)

Видеозапись финала

Видеозапись матча за бронзу