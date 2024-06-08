Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Напряженная серия пенальти. Определен победитель ЧЕ-2024 по мини-футболу
Другие новости
08 июня 2024, 22:59 | Обновлено 08 июня 2024, 23:05
891
0

Напряженная серия пенальти. Определен победитель ЧЕ-2024 по мини-футболу

Сербия выиграла футбольную лотерею у Румынии и стала чемпионом Европы

08 июня 2024, 22:59 | Обновлено 08 июня 2024, 23:05
891
0
Напряженная серия пенальти. Определен победитель ЧЕ-2024 по мини-футболу
FH

В боснийском городе Сараево завершился чемпионат Европы 2024 по мини-футболу.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В финальном матче между Сербией и Румынией при счете 1:1 была назначена серия пенальти. В драматичной серии пенальти понадобилось пробить по 11 ударов.

Сербия выиграла футбольную лотерею (1:1, пен 10:9) и впервые стала чемпионом Европы.

В матче за бронзовые медали Казахстан разгромил Францию со счетом 7:2.

В полуфиналах 7 июня Сербия разгромила Францию (5:0), а Румыния взяла верх над Казахстаном по пенальти (1:1, пен. 3:1).

Ранее, 5 июня, в 1/8 финала сборная Украины проиграла команде Франции (2:3) и выбыла из турнира.

Чемпионат Европы 2024 по мини-футболу

Сараево (Босния)

1/2 финала, 7 июня

  • 20:00. Сербия – Франция – 5:0
  • 21:30. Румыния – Казахстан – 1:1 (пен. 3:1)

За 3-е место, 8 июня

  • 20:00. Франция – Казахстан – 2:7

Финал, 8 июня

  • 21:45. Сербия – Румыния – 1:1 (пен. 10:9)

Видеозапись финала

Видеозапись матча за бронзу

По теме:
Сербия – Румыния. Финал ЧЕ-2024 по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE
Украина U-23 обыграла Панаму U-23 и уверенно лидирует на турнире во Франции
Франция – Казахстан. Матч за бронзу ЧЕ, мини-футбол. Смотреть онлайн LIVE
мини-футбол чемпионат Европы по мини-футболу выбор редакции
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Почти договорились. Известно, кого подпишет Динамо после перехода Пихаленка
Футбол | 08 июня 2024, 19:25 55
Почти договорились. Известно, кого подпишет Динамо после перехода Пихаленка
Почти договорились. Известно, кого подпишет Динамо после перехода Пихаленка

Киевляне нацелились на Брайана Себальоса

Новый претендент. Лунин заинтересовал клуб, который шокировал АПЛ
Футбол | 08 июня 2024, 07:12 6
Новый претендент. Лунин заинтересовал клуб, который шокировал АПЛ
Новый претендент. Лунин заинтересовал клуб, который шокировал АПЛ

«Астон Вилла» проявляет интерес к украинскому вратарю

Экс-форвард Динамо: «Я бы отбросил все эти эксперименты в сборной Украины»
Футбол | 08.06.2024, 21:29
Экс-форвард Динамо: «Я бы отбросил все эти эксперименты в сборной Украины»
Экс-форвард Динамо: «Я бы отбросил все эти эксперименты в сборной Украины»
Ребров огласил финальную заявку сборной Украины на Евро-2024
Футбол | 08.06.2024, 00:05
Ребров огласил финальную заявку сборной Украины на Евро-2024
Ребров огласил финальную заявку сборной Украины на Евро-2024
Усик признался, является ли Чжан Чжилей топ-боксером на данный момент
Бокс | 08.06.2024, 08:33
Усик признался, является ли Чжан Чжилей топ-боксером на данный момент
Усик признался, является ли Чжан Чжилей топ-боксером на данный момент
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пища для размышлений. Сборная Украины проиграла Польше в товарищеском матче
Пища для размышлений. Сборная Украины проиграла Польше в товарищеском матче
07.06.2024, 23:39 161
Футбол
ФОТО. Кого обвинил? Лицо и эмоции Бущана после второго гола от Польши
ФОТО. Кого обвинил? Лицо и эмоции Бущана после второго гола от Польши
07.06.2024, 22:29 14
Футбол
Известный ресурс привел примеры, почему Усику нельзя возвращаться в крузера
Известный ресурс привел примеры, почему Усику нельзя возвращаться в крузера
07.06.2024, 16:05 1
Бокс
Промоутер назвал боксера, который станет кошмаром для Усика, Фьюри и Джошуа
Промоутер назвал боксера, который станет кошмаром для Усика, Фьюри и Джошуа
06.06.2024, 16:52 20
Бокс
Кто попал в топ-4? Определены полуфиналисты ЧЕ-2024 по мини-футболу
Кто попал в топ-4? Определены полуфиналисты ЧЕ-2024 по мини-футболу
06.06.2024, 23:40
Футбол
Теофимо Лопес дал оценку исходу боя Усик – Фьюри
Теофимо Лопес дал оценку исходу боя Усик – Фьюри
07.06.2024, 12:54 1
Бокс
ДОВБИК: «В Жироне думали, что украинцы – ленивые, где-то загулять, выпить»
ДОВБИК: «В Жироне думали, что украинцы – ленивые, где-то загулять, выпить»
06.06.2024, 23:52 11
Футбол
Сенсационный трансфер? Трубин заинтересовал один из сильнейших клубов мира
Сенсационный трансфер? Трубин заинтересовал один из сильнейших клубов мира
06.06.2024, 19:26 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем