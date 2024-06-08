Напряженная серия пенальти. Определен победитель ЧЕ-2024 по мини-футболу
Сербия выиграла футбольную лотерею у Румынии и стала чемпионом Европы
В боснийском городе Сараево завершился чемпионат Европы 2024 по мини-футболу.
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В финальном матче между Сербией и Румынией при счете 1:1 была назначена серия пенальти. В драматичной серии пенальти понадобилось пробить по 11 ударов.
Сербия выиграла футбольную лотерею (1:1, пен 10:9) и впервые стала чемпионом Европы.
В матче за бронзовые медали Казахстан разгромил Францию со счетом 7:2.
В полуфиналах 7 июня Сербия разгромила Францию (5:0), а Румыния взяла верх над Казахстаном по пенальти (1:1, пен. 3:1).
Ранее, 5 июня, в 1/8 финала сборная Украины проиграла команде Франции (2:3) и выбыла из турнира.
Чемпионат Европы 2024 по мини-футболу
Сараево (Босния)
1/2 финала, 7 июня
- 20:00. Сербия – Франция – 5:0
- 21:30. Румыния – Казахстан – 1:1 (пен. 3:1)
За 3-е место, 8 июня
- 20:00. Франция – Казахстан – 2:7
Финал, 8 июня
- 21:45. Сербия – Румыния – 1:1 (пен. 10:9)
Видеозапись финала
Видеозапись матча за бронзу
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