Определены финалисты чемпионата Европы 2024 по мини-футболу

В боснийском городе Сараево близится к финишу чемпионат Европы 2024 по мини-футболу.

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В полуфиналах 7 июня Сербия разгромила Францию (5:0), а Румыния взяла верх над Казахстаном по пенальти (1:1, пен. 4:2).

Финальный матч между Сербией и Румынией запланирован на 8 июня 21:45. В матче за третье место сыграют Франция и Казахстан (8 июня в 20:00).

Ранее, 5 июня, в 1/8 финала сборная Украины проиграла команде Франции (2:3) и выбыла из турнира.

Чемпионат Европы 2024 по мини-футболу

Сараево (Босния)

1/4 финала, 6 июня

19:30. Черногория – Франция – 2:3

– 2:3 22:30. Сербия – Бельгия – 4:0

– Бельгия – 4:0 21:00. Румыния – Босния и Герц. – 4:1

– Босния и Герц. – 4:1 18:00. Казахстан – Азербайджан – 0:0 (пен. 7:6)

1/2 финала, 7 июня

20:00. Сербия – Франция – 5:0

– Франция – 5:0 21:30. Румыния – Казахстан – 1:1 (пен. 4:2)

За 3-е место, 8 июня

20:00. Франция – Казахстан

Финал, 8 июня

21:45. Сербия – Румыния

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Видеозаписи полуфиналов