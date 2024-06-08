Определены финалисты чемпионата Европы 2024 по мини-футболу
В финале ЧЕ сыграют Румыния и Сербия, а за бронзу – Франция и Казахстан
В боснийском городе Сараево близится к финишу чемпионат Европы 2024 по мини-футболу.
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В полуфиналах 7 июня Сербия разгромила Францию (5:0), а Румыния взяла верх над Казахстаном по пенальти (1:1, пен. 4:2).
Финальный матч между Сербией и Румынией запланирован на 8 июня 21:45. В матче за третье место сыграют Франция и Казахстан (8 июня в 20:00).
Ранее, 5 июня, в 1/8 финала сборная Украины проиграла команде Франции (2:3) и выбыла из турнира.
Чемпионат Европы 2024 по мини-футболу
Сараево (Босния)
1/4 финала, 6 июня
- 19:30. Черногория – Франция – 2:3
- 22:30. Сербия – Бельгия – 4:0
- 21:00. Румыния – Босния и Герц. – 4:1
- 18:00. Казахстан – Азербайджан – 0:0 (пен. 7:6)
1/2 финала, 7 июня
- 20:00. Сербия – Франция – 5:0
- 21:30. Румыния – Казахстан – 1:1 (пен. 4:2)
За 3-е место, 8 июня
- 20:00. Франция – Казахстан
Финал, 8 июня
- 21:45. Сербия – Румыния
Сетка плей-офф
Видеозаписи полуфиналов
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