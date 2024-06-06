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06 июня 2024, 23:40 | Обновлено 06 июня 2024, 23:45
269
0

Кто попал в топ-4? Определены полуфиналисты ЧЕ-2024 по мини-футболу

Континентальное первенство продолжается в боснийском Сараево

06 июня 2024, 23:40 | Обновлено 06 июня 2024, 23:45
269
0
Кто попал в топ-4? Определены полуфиналисты ЧЕ-2024 по мини-футболу
EMF

В боснийском городе Сараево близится к финишу чемпионат Европы 2024 по мини-футболу.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В 1/4 финала Франция обыграла Черногорию (3:2), а Сербия разгромила Бельгию (4:0). Румыния нанесла поражение Боснии и Герцеговине (4:1), а Казахстан оказался сильнее Азербайджана в серии пенальти (0:0, пен. 7:6)

В полуфиналах 7 июня сыграют: Франция – Сербия, Румыния – Казахстан. Финальный матч запланирован на вечер 8 июня.

Ранее, 5 июня, в 1/8 финала сборная Украины проиграла команде Франции (2:3) и выбыла из турнира. В групповом раунде сине-желтые обыграли команды Англии (5:2) и Греции (1:0), а затем проиграли Казахстану (2:3), набрав 6 очков и заняв второе место в группе B.

Чемпионат Европы 2024 по мини-футболу

Сараево (Босния)

1/8 финала, 5 июня

  • 20:00. Черногория – Польша – 4:2
  • 17:00. Украина – Франция – 2:3
  • 13:30. Сербия – Венгрия – 4:1
  • 23:00. Словакия – Бельгия – 1:1 (пен. 1:2)
  • 12:00. Румыния – Грузия – 3:0
  • 21:30. Босния и Герц. – Чехия – 2:2 (пен. 5:4)
  • 15:00. Казахстан – Словения – 1:0
  • 18:30. Азербайджан – Болгария – 3:1

1/4 финала, 6 июня

  • 19:30. Черногория – Франция – 2:3
  • 22:30. Сербия – Бельгия – 4:0
  • 21:00. Румыния – Босния и Герц. – 4:1
  • 18:00. Казахстан – Азербайджан – 0:0 (пен. 7:6)

1/2 финала, 7 июня

  • Франция – Сербия
  • Румыния – Казахстан

Сетка плей-офф

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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