Кто попал в топ-4? Определены полуфиналисты ЧЕ-2024 по мини-футболу
Континентальное первенство продолжается в боснийском Сараево
В боснийском городе Сараево близится к финишу чемпионат Европы 2024 по мини-футболу.
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В 1/4 финала Франция обыграла Черногорию (3:2), а Сербия разгромила Бельгию (4:0). Румыния нанесла поражение Боснии и Герцеговине (4:1), а Казахстан оказался сильнее Азербайджана в серии пенальти (0:0, пен. 7:6)
В полуфиналах 7 июня сыграют: Франция – Сербия, Румыния – Казахстан. Финальный матч запланирован на вечер 8 июня.
Ранее, 5 июня, в 1/8 финала сборная Украины проиграла команде Франции (2:3) и выбыла из турнира. В групповом раунде сине-желтые обыграли команды Англии (5:2) и Греции (1:0), а затем проиграли Казахстану (2:3), набрав 6 очков и заняв второе место в группе B.
Чемпионат Европы 2024 по мини-футболу
Сараево (Босния)
1/8 финала, 5 июня
- 20:00. Черногория – Польша – 4:2
- 17:00. Украина – Франция – 2:3
- 13:30. Сербия – Венгрия – 4:1
- 23:00. Словакия – Бельгия – 1:1 (пен. 1:2)
- 12:00. Румыния – Грузия – 3:0
- 21:30. Босния и Герц. – Чехия – 2:2 (пен. 5:4)
- 15:00. Казахстан – Словения – 1:0
- 18:30. Азербайджан – Болгария – 3:1
1/4 финала, 6 июня
- 19:30. Черногория – Франция – 2:3
- 22:30. Сербия – Бельгия – 4:0
- 21:00. Румыния – Босния и Герц. – 4:1
- 18:00. Казахстан – Азербайджан – 0:0 (пен. 7:6)
1/2 финала, 7 июня
- Франция – Сербия
- Румыния – Казахстан
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