Стало известно, почему Жироне невыгодно продавать Цыганкова

Украинский хавбек «Жироны» Виктор Цыганков может сменить клуб в летнее трансферное окно.

По информации L'Esportiu de Catalunya, клаусула игрока действительно составляет 30 миллионов евро. Однако от суммы продажи каталонцы получат лишь 50%, ведь другая половина суммы будет принадлежать «Динамо». Отмечается, что Цыганков рассматривает предложения от других команд, но и видит возможность остаться в «Жироне», ведь он счастлив в этом клубе.

Ранее стала известна причина, по которой Цыганков может отказать топ-клубу из Лондона.