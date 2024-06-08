Стало известно, почему Жироне невыгодно продавать Цыганкова
Украинцем интересуются ряд топ-клубов
Украинский хавбек «Жироны» Виктор Цыганков может сменить клуб в летнее трансферное окно.
По информации L'Esportiu de Catalunya, клаусула игрока действительно составляет 30 миллионов евро. Однако от суммы продажи каталонцы получат лишь 50%, ведь другая половина суммы будет принадлежать «Динамо». Отмечается, что Цыганков рассматривает предложения от других команд, но и видит возможность остаться в «Жироне», ведь он счастлив в этом клубе.
Ранее стала известна причина, по которой Цыганков может отказать топ-клубу из Лондона.
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