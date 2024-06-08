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Испания
08 июня 2024, 22:54 | Обновлено 08 июня 2024, 22:55
1449
1

Стало известно, почему Жироне невыгодно продавать Цыганкова

Украинцем интересуются ряд топ-клубов

08 июня 2024, 22:54 | Обновлено 08 июня 2024, 22:55
1449
1
Стало известно, почему Жироне невыгодно продавать Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Украинский хавбек «Жироны» Виктор Цыганков может сменить клуб в летнее трансферное окно.

По информации L'Esportiu de Catalunya, клаусула игрока действительно составляет 30 миллионов евро. Однако от суммы продажи каталонцы получат лишь 50%, ведь другая половина суммы будет принадлежать «Динамо». Отмечается, что Цыганков рассматривает предложения от других команд, но и видит возможность остаться в «Жироне», ведь он счастлив в этом клубе.

Ранее стала известна причина, по которой Цыганков может отказать топ-клубу из Лондона.

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Виктор Цыганков Жирона трансферы Ла Лиги Динамо Киев
Дмитро Олійник Источник: L'Esportiu
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Комментарии 1
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FootFun1
Так ещё при переходе Циганкова с Динамо в Жирону было известно, что Динамо получит 50% от перепродажи Циганкова. Статья ни о чем. Спорт юа опять не о чем писать? Лучше бы какой то интересный материал посвященный Евро делали
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