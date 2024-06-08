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Чемпионат Европы
08 июня 2024, 21:29 | Обновлено 08 июня 2024, 21:41
1292
0

Экс-форвард Динамо: «Я бы отбросил все эти эксперименты в сборной Украины»

Виктор Хлус оценил подготовку команды в Евро-2024

08 июня 2024, 21:29 | Обновлено 08 июня 2024, 21:41
1292
0
Экс-форвард Динамо: «Я бы отбросил все эти эксперименты в сборной Украины»
УАФ

Бывший форвард черновицкой Буковины, киевского Динамо и одесского Черноморца Виктор Хлус был одним из тех специалистов, кто внимательно следил за ходом товарищеской игры в Варшаве, в которой встречались сборные Польши и Украины. Экс-подопечный Валерия Лобановского поделился впечатлениями об этом матче и перспективах нашей национальной команды в целом с корреспондентом Sport.ua.

– До открытия континентального первенства осталось меньше недели, поэтому выскажу свои соображения относительно сборной Украины. Я посмотрел на состав нашей команды в первой товарищеской игре – с Германией и во второй – с Польшей. Так вот, у меня создалось такое впечатление, что чемпионат Европы нужен только тренеру. Я, как бывший футболист, по этому поводу могу сказать, что в отличие от нынешних игроков, привыкших играть по одному тайму, в наше время все было по-другому. Лично для меня пропуск даже одного матча был катастрофой. В таких случаях теряешь не только стимул, но и игровой ритм. А внутри начинаются зарождаться обиды: одни тебя подстегивают, а другие вызывают желание сказать: «Да пошли вы все на…!».

– Что нужно, на ваш взгляд, чтобы избежать любых шероховатостей в подготовке к матчам?

– Я бы отбросил все эти эксперименты с главной командой. Эксперименты ведь нужно делать в клубе, а не в сборной. Ведь в ее составе все – играющие люди. Все они в тонусе и каждый из них хорошо знает, что делать на поле. Главное сейчас – определиться с наиболее боеспособным подбором исполнителей, кто может достойно вести борьбу в матчах чемпионата Европы. Понятно, что Сергею Реброву очень сложно выбрать. Потому что все без исключения – футболисты высокого класса, играющие в хороших клубах – как Украины, так и Европы. По-моему, лучше тому или иному игроку сыграть три матча группового этапа, чем удовлетвориться половиной тайма и думать только о Бельгии. Это неправильно. Игрок основы должен чувствовать себя игроком основы всегда.

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Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
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