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  4. В Испании назвали главных претендентов на Довбика. Цена вопроса €45-50 млн
Испания
08 июня 2024, 21:24 |
1484
0

В Испании назвали главных претендентов на Довбика. Цена вопроса €45-50 млн

Артем летом может покинуть «Жирону»

08 июня 2024, 21:24 |
1484
0
В Испании назвали главных претендентов на Довбика. Цена вопроса €45-50 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в следующее трансферное окно.

Испанское издание Mundo Deportivo назвало главных претендентов на трансфер Довбика. Украинцем интересуются «Наполи», «Милан», «Барселона», «Челси» и мадридский «Атлетико». Издание отмечает, что клаусула в контракте украинца прописана в размере 45-50 миллионов евро и «Жирона» вряд ли будет готова продать нападающего за меньшую сумму.

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.

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Артем Довбик Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу трансферы Ла Лиги трансферы
Дмитро Олійник Источник: Mundo Deportivo
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