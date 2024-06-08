В Испании назвали главных претендентов на Довбика. Цена вопроса €45-50 млн

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в следующее трансферное окно.

Испанское издание Mundo Deportivo назвало главных претендентов на трансфер Довбика. Украинцем интересуются «Наполи», «Милан», «Барселона», «Челси» и мадридский «Атлетико». Издание отмечает, что клаусула в контракте украинца прописана в размере 45-50 миллионов евро и «Жирона» вряд ли будет готова продать нападающего за меньшую сумму.

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.