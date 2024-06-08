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Испания
08 июня 2024, 21:08 | Обновлено 08 июня 2024, 21:43
633
1

КУРТУА: «Лунин провел великолепный сезон, мы должны поблагодарить его»

Тибо высказался об украинском вратаре

08 июня 2024, 21:08 | Обновлено 08 июня 2024, 21:43
633
1
КУРТУА: «Лунин провел великолепный сезон, мы должны поблагодарить его»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа подвел итоги сезона и высказался об украинском вратаре Андрее Лунине.

«Это был очень долгий и трудный год, но я очень благодарен за поддержку раздевалки, моих товарищей по команде, медицинского персонала, тренеров и болельщиков. Я очень счастлив. Я смог завершить сезон с пятью сухими матчами, это было очень хорошо.

Однако, когда я не играл, то был спокойным. Я думаю, что Андрей Лунин провел великолепный сезон, и мы должны его поблагодарить, я знал, что с ним все в порядке», – сказал Куртуа.

Куртуа не пропустил ни одного гола в сезоне 2023/2024.

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Тибо Куртуа Реал Мадрид Андрей Лунин Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитро Олійник Источник: Sport.es
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Lulinnha
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