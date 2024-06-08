КУРТУА: «Лунин провел великолепный сезон, мы должны поблагодарить его»

Звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа подвел итоги сезона и высказался об украинском вратаре Андрее Лунине.

«Это был очень долгий и трудный год, но я очень благодарен за поддержку раздевалки, моих товарищей по команде, медицинского персонала, тренеров и болельщиков. Я очень счастлив. Я смог завершить сезон с пятью сухими матчами, это было очень хорошо.

Однако, когда я не играл, то был спокойным. Я думаю, что Андрей Лунин провел великолепный сезон, и мы должны его поблагодарить, я знал, что с ним все в порядке», – сказал Куртуа.

Куртуа не пропустил ни одного гола в сезоне 2023/2024.