Испания08 июня 2024, 21:08 | Обновлено 08 июня 2024, 21:43
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КУРТУА: «Лунин провел великолепный сезон, мы должны поблагодарить его»
Тибо высказался об украинском вратаре
08 июня 2024, 21:08 | Обновлено 08 июня 2024, 21:43
633
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Звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа подвел итоги сезона и высказался об украинском вратаре Андрее Лунине.
«Это был очень долгий и трудный год, но я очень благодарен за поддержку раздевалки, моих товарищей по команде, медицинского персонала, тренеров и болельщиков. Я очень счастлив. Я смог завершить сезон с пятью сухими матчами, это было очень хорошо.
Однако, когда я не играл, то был спокойным. Я думаю, что Андрей Лунин провел великолепный сезон, и мы должны его поблагодарить, я знал, что с ним все в порядке», – сказал Куртуа.
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