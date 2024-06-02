Бельгийский голкипер «Реала» Тибо Куртуа не пропустил ни одного гола в сезоне 2023/2024. При этом из-за двух травм 32-летний бельгиец провел всего 5 матчей, первый из них – 4 мая.

Куртуа отстоял «на ноль» матчи Ла Лиги против «Кадиса» (3:0), «Гранады» (4:0), «Алавеса» (5:0) и «Бетиса» (0:0), а также вчерашний финал Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд (2:0).

Суммарно в этих 5 матчах Куртуа совершил 19 сейвов.

Напомним, голкипер «Реала» не вошел в заявку сборной Бельгии на Евро-2024. По информации СМИ, у него конфликт с главным тренером команды Доменико Тедеско.