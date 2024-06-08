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Чемпионат Европы
08 июня 2024, 20:34 | Обновлено 08 июня 2024, 20:36
3193
10

Защитник сборной Украины рассказал, кто виноват во втором голе Польши

Бондарь считает, что дезориентировал Бущана

08 июня 2024, 20:34 | Обновлено 08 июня 2024, 20:36
3193
10
Защитник сборной Украины рассказал, кто виноват во втором голе Польши
Getty Images/Global Images Ukraine. Валерий Бондарь

Защитник сборной Украины Валерий Бондарь оценил поражение 1:3 в контрольном матче против Польши. В одном из моментов во время флангового навеса соперника игрок и вратарь Георгий Бущан не разобрались, кто выйдет на мяч, и снаряд залетел в ворота.

«Непривычная линия обороны? Не хочется оправдываться. Команда проиграла 1:3, сыграли мы плохо на стандартах. Плюс я в одном моменте, наверное, дезориентировал Жору Бущана. Нужно было или не идти на мяч вообще, или играть».

«Мы ответили одним голом, но поляки сумели удержать счет. Но главные проблемы были из-за ошибок на стандартах. И залетело все у них. На победу мы точно не наиграли, но, думаю, сделаем правильные выводы», — сказал Бондарь.

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сборная Украины по футболу Валерий Бондарь Георгий Бущан Польша - Украина сборная Польши по футболу
Иван Зинченко Источник: ВЗбирна
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Комментарии 10
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serhiy
Навіть Бондар визнав. А кротячі вболівальники з піною в роті доказували ,що він не винен. Ну так по методичці не можна своїх ображати - то маленькі божки великого бога ахметки.
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+4
samird
Дуже добре, що він це розуміє, і має мужність визнати свою помилку. Особисто я це поважаю.
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+1
C.Пеклов
Там Ярмола полінувався блокувати удар Зелінськ...
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-5
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apepa
Это чистый гол Бущана. Вратарская школа динама меня сильно расстраивает в последнее время.
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-8
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