Защитник сборной Украины рассказал, кто виноват во втором голе Польши

Защитник сборной Украины Валерий Бондарь оценил поражение 1:3 в контрольном матче против Польши. В одном из моментов во время флангового навеса соперника игрок и вратарь Георгий Бущан не разобрались, кто выйдет на мяч, и снаряд залетел в ворота.

«Непривычная линия обороны? Не хочется оправдываться. Команда проиграла 1:3, сыграли мы плохо на стандартах. Плюс я в одном моменте, наверное, дезориентировал Жору Бущана. Нужно было или не идти на мяч вообще, или играть».

«Мы ответили одним голом, но поляки сумели удержать счет. Но главные проблемы были из-за ошибок на стандартах. И залетело все у них. На победу мы точно не наиграли, но, думаю, сделаем правильные выводы», — сказал Бондарь.