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08 июня 2024, 19:23 | Обновлено 08 июня 2024, 19:28
148
0

Сербия – Румыния. Финал ЧЕ-2024 по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 8 июня в 21:45 матч плей-офф чемпионата Европы по мини-футболу

08 июня 2024, 19:23 | Обновлено 08 июня 2024, 19:28
148
0
Сербия – Румыния. Финал ЧЕ-2024 по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE
EMF

В боснийском городе Сараево близится к финишу чемпионат Европы 2024 по мини-футболу.

Финальный матч между Сербией и Румынией пройдет 8 июня в 21:45.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В полуфиналах 7 июня Сербия разгромила Францию (5:0), а Румыния взяла верх над Казахстаном по пенальти (1:1, пен. 4:2).

Ранее, 5 июня, в 1/8 финала сборная Украины проиграла команде Франции (2:3) и выбыла из турнира.

Чемпионат Европы 2024 по мини-футболу

Сараево (Босния)

1/2 финала, 7 июня

  • 20:00. Сербия – Франция – 5:0
  • 21:30. Румыния – Казахстан – 1:1 (пен. 4:2)

За 3-е место, 8 июня

  • 20:00. Франция – Казахстан

Финал, 8 июня

  • 21:45. Сербия – Румыния

Франция – Казахстан. Матч за бронзу ЧЕ, мини-футбол. Смотреть онлайн LIVE

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мини-футбол смотреть онлайн чемпионат Европы по мини-футболу
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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