Франция – Казахстан. Матч за бронзу ЧЕ, мини-футбол. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 8 июня в 20:00 матч плей-офф чемпионата Европы по мини-футболу
В боснийском городе Сараево близится к финишу чемпионат Европы 2024 по мини-футболу.
В матче за третье место сыграют Франция и Казахстан (8 июня в 20:00).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В полуфиналах 7 июня Сербия разгромила Францию (5:0), а Румыния взяла верх над Казахстаном по пенальти (1:1, пен. 4:2).
Финальный матч между Сербией и Румынией запланирован на 8 июня 21:45.
Ранее, 5 июня, в 1/8 финала сборная Украины проиграла команде Франции (2:3) и выбыла из турнира.
Чемпионат Европы 2024 по мини-футболу
Сараево (Босния)
1/2 финала, 7 июня
- 20:00. Сербия – Франция – 5:0
- 21:30. Румыния – Казахстан – 1:1 (пен. 4:2)
За 3-е место, 8 июня
- 20:00. Франция – Казахстан
Финал, 8 июня
- 21:45. Сербия – Румыния
Франция – Казахстан. Матч за бронзу ЧЕ, мини-футбол. Смотреть онлайн LIVE
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