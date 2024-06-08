Источник: в Черноморце осталось 5 игроков первой команды

По информации журналиста Виктора Вацко, у «Черноморца» после завершения сезона есть проблемы с составом – в первой команде осталось 5 игроков.

Это Андрей Штогрин, Виталий Ермаков, Владимир Салюк, Александр Васильев и Йон Шпорн.

Кроме того, несколько клубов УПЛ интересуются возможностью трансфера защитника Салюка, которого одесская команда готова продать.

При этом, по информации Вацко, сейчас нет речи о том, чтобы «Черноморец» прекратил существование, а тренер Роман Григорчук готов работать дальше и хочет создать в Одессе достойную команду.