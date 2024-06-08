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Украина. Премьер лига
08 июня 2024, 19:50 | Обновлено 08 июня 2024, 20:18
661
2

Источник: в Черноморце осталось 5 игроков первой команды

Плюс клуб может продать Салюка

08 июня 2024, 19:50 | Обновлено 08 июня 2024, 20:18
661
2
Источник: в Черноморце осталось 5 игроков первой команды
ФК Черноморец. Владимир Салюк

По информации журналиста Виктора Вацко, у «Черноморца» после завершения сезона есть проблемы с составом – в первой команде осталось 5 игроков.

Это Андрей Штогрин, Виталий Ермаков, Владимир Салюк, Александр Васильев и Йон Шпорн.

Кроме того, несколько клубов УПЛ интересуются возможностью трансфера защитника Салюка, которого одесская команда готова продать.

При этом, по информации Вацко, сейчас нет речи о том, чтобы «Черноморец» прекратил существование, а тренер Роман Григорчук готов работать дальше и хочет создать в Одессе достойную команду.

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Черноморец Одесса Роман Григорчук Владимир Салюк Виктор Вацко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Вацко Live
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Комментарии 2
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zzg77
Команда - призрак, как Металист и Минай.
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+1
avk2307
Ну во первіх єто говорит журналист, а не официальное лицо от клуба.
И честно говоря уверен, что Черноморец не 5 игроков на контракте имеет...
Все будет хорошо у одесситов
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0
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