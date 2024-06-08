Есть время на размышления. Когда Реал определится с будущим Лунина?

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

Лунин пока не принял решение о своем будущем и рассматривает возможность ухода из «Реала». По информации Defensa Central, «королевский клуб» запланировал переговоры с агентом украинца Жорже Мендешем, которые должны состояться сразу после Евро-2024. Именно на этих переговорах должно определиться будущее украинца – Лунин подписывает новый контракт или принимается решение о его продаже в другой клуб.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» рассматривает возможность подписания украинского голкипера Андрея Лунина из «Реала».