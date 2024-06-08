Есть время на размышления. Когда Реал определится с будущим Лунина?
У украинского вратаря контракт до 2025 года
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.
Лунин пока не принял решение о своем будущем и рассматривает возможность ухода из «Реала». По информации Defensa Central, «королевский клуб» запланировал переговоры с агентом украинца Жорже Мендешем, которые должны состояться сразу после Евро-2024. Именно на этих переговорах должно определиться будущее украинца – Лунин подписывает новый контракт или принимается решение о его продаже в другой клуб.
Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» рассматривает возможность подписания украинского голкипера Андрея Лунина из «Реала».
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