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  4. Есть время на размышления. Когда Реал определится с будущим Лунина?
Испания
08 июня 2024, 19:04 |
524
0

Есть время на размышления. Когда Реал определится с будущим Лунина?

У украинского вратаря контракт до 2025 года

08 июня 2024, 19:04 |
524
0
Есть время на размышления. Когда Реал определится с будущим Лунина?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

Лунин пока не принял решение о своем будущем и рассматривает возможность ухода из «Реала». По информации Defensa Central, «королевский клуб» запланировал переговоры с агентом украинца Жорже Мендешем, которые должны состояться сразу после Евро-2024. Именно на этих переговорах должно определиться будущее украинца – Лунин подписывает новый контракт или принимается решение о его продаже в другой клуб.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» рассматривает возможность подписания украинского голкипера Андрея Лунина из «Реала».

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Жорже Мендеш Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига продление контракта чемпионат Испании по футболу
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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