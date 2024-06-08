Легендарный европейский клуб заинтересовался лучшим бомбардиром Динамо

22-летний украинский нападающий «Динамо» Владислав Ванат может летом покинуть киевский клуб.

По информации украинского журналиста Виктора Вацко, услугами Ваната заинтересовался один из самых титулованных клубов Европы – амстердамский «Аякс». Отмечается, что кроме нидерландцев, к украинцу проявляют интерес австрийский «РБ Зальцбург» и испанский «Вильярреал».

Ванат стал лучшим бомбардиром УПЛ сезона 2023/24, забив в 27 матчах 14 голов.

Ранее сообщалось, что Ванатом заинтересовался «Наполи».