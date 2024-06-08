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Украина. Премьер лига
08 июня 2024, 19:57 | Обновлено 08 июня 2024, 20:30
824
3

Легендарный европейский клуб заинтересовался лучшим бомбардиром Динамо

«Аякс» проявляет интерес к Владиславу Ванату

08 июня 2024, 19:57 | Обновлено 08 июня 2024, 20:30
824
3
Легендарный европейский клуб заинтересовался лучшим бомбардиром Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

22-летний украинский нападающий «Динамо» Владислав Ванат может летом покинуть киевский клуб.

По информации украинского журналиста Виктора Вацко, услугами Ваната заинтересовался один из самых титулованных клубов Европы – амстердамский «Аякс». Отмечается, что кроме нидерландцев, к украинцу проявляют интерес австрийский «РБ Зальцбург» и испанский «Вильярреал».

Ванат стал лучшим бомбардиром УПЛ сезона 2023/24, забив в 27 матчах 14 голов.

Ранее сообщалось, что Ванатом заинтересовался «Наполи».

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Дмитро Олійник Источник: Вацко Live
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Комментарии 3
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avk2307
А того гравця що Барселоні забив вже забули....
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0
OtsoCity
Після вчорашнього матчу вже не цікавляться. 
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-5
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