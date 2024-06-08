Украина. Премьер лига08 июня 2024, 19:57 | Обновлено 08 июня 2024, 20:30
824
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Легендарный европейский клуб заинтересовался лучшим бомбардиром Динамо
«Аякс» проявляет интерес к Владиславу Ванату
08 июня 2024, 19:57 | Обновлено 08 июня 2024, 20:30
824
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22-летний украинский нападающий «Динамо» Владислав Ванат может летом покинуть киевский клуб.
По информации украинского журналиста Виктора Вацко, услугами Ваната заинтересовался один из самых титулованных клубов Европы – амстердамский «Аякс». Отмечается, что кроме нидерландцев, к украинцу проявляют интерес австрийский «РБ Зальцбург» и испанский «Вильярреал».
Ванат стал лучшим бомбардиром УПЛ сезона 2023/24, забив в 27 матчах 14 голов.
Ранее сообщалось, что Ванатом заинтересовался «Наполи».
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Комментарии 3
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А того гравця що Барселоні забив вже забули....
Після вчорашнього матчу вже не цікавляться.
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