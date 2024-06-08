Ярмоленко отыграл юбилейный «товарняк» в составе сборной Украины

Андрей Ярмоленко провел 40-й товарищеский поединок за сборную Украины. Он стал четвертым игроком, достигшим этого рубежа. Стоит отметить, что «товарняки» составляют всего треть (33,9%) от общего количества матчей Андрея за национальную дружину.

По этому показателю его опережают из топ-11 гвардейцев только Андрей Шевченко, Александр Шовковский и Андрей Пятов. По 11 раз задействовали Ярмоленко в товарищеских встречах Михаил Фоменко и Андрей Шевченко, 10 – Олег Блохин, 3 – Сергей Ребров, по 2 – Юрий Калитвинцев и Александр Петраков, 1 – Мирон Маркевич.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-11 гвардейцев сборной Украины в товарищеских матчах