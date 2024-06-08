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  4. Ярмоленко отыграл юбилейный «товарняк» в составе сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
08 июня 2024, 18:30 | Обновлено 08 июня 2024, 18:35
188
0

Ярмоленко отыграл юбилейный «товарняк» в составе сборной Украины

34-летний полузащитник стал 4-м игроком, проведшим 40 товарищеских матчей за сборную

08 июня 2024, 18:30 | Обновлено 08 июня 2024, 18:35
188
0
Ярмоленко отыграл юбилейный «товарняк» в составе сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко провел 40-й товарищеский поединок за сборную Украины. Он стал четвертым игроком, достигшим этого рубежа. Стоит отметить, что «товарняки» составляют всего треть (33,9%) от общего количества матчей Андрея за национальную дружину.

По этому показателю его опережают из топ-11 гвардейцев только Андрей Шевченко, Александр Шовковский и Андрей Пятов. По 11 раз задействовали Ярмоленко в товарищеских встречах Михаил Фоменко и Андрей Шевченко, 10 – Олег Блохин, 3 – Сергей Ребров, по 2 – Юрий Калитвинцев и Александр Петраков, 1 – Мирон Маркевич.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-11 гвардейцев сборной Украины в товарищеских матчах

Игрок

ТМ

Всего

%

1.

Анатолий ТИМОЩУК

63

144

43,8

2.

Руслан РОТАНЬ

49

100

49,0

3.

Олег ГУСЕВ

42

98

42,9

4.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

40

118

33,9

5.

Евгений КОНОПЛЯНКА

37

87

42,5

6.

Андрей ШЕВЧЕНКО

36

111

32,4

7.

Артем ФЕДЕЦКИЙ

31

53

58,5

8.

Сергей НАЗАРЕНКО

30

56

53,6

9.

Андрей ВОРОНИН

30

74

40,5

10.

Александр ШОВКОВСКИЙ

28

92

30,4

11.

Андрей ПЯТОВ

28

102

27,5

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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