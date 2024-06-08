Ярмоленко отыграл юбилейный «товарняк» в составе сборной Украины
34-летний полузащитник стал 4-м игроком, проведшим 40 товарищеских матчей за сборную
Андрей Ярмоленко провел 40-й товарищеский поединок за сборную Украины. Он стал четвертым игроком, достигшим этого рубежа. Стоит отметить, что «товарняки» составляют всего треть (33,9%) от общего количества матчей Андрея за национальную дружину.
По этому показателю его опережают из топ-11 гвардейцев только Андрей Шевченко, Александр Шовковский и Андрей Пятов. По 11 раз задействовали Ярмоленко в товарищеских встречах Михаил Фоменко и Андрей Шевченко, 10 – Олег Блохин, 3 – Сергей Ребров, по 2 – Юрий Калитвинцев и Александр Петраков, 1 – Мирон Маркевич.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Топ-11 гвардейцев сборной Украины в товарищеских матчах
|
|
Игрок
|
ТМ
|
Всего
|
%
|
1.
|
Анатолий ТИМОЩУК
|
63
|
144
|
43,8
|
2.
|
Руслан РОТАНЬ
|
49
|
100
|
49,0
|
3.
|
Олег ГУСЕВ
|
42
|
98
|
42,9
|
4.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
40
|
118
|
33,9
|
5.
|
Евгений КОНОПЛЯНКА
|
37
|
87
|
42,5
|
6.
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
36
|
111
|
32,4
|
7.
|
Артем ФЕДЕЦКИЙ
|
31
|
53
|
58,5
|
8.
|
Сергей НАЗАРЕНКО
|
30
|
56
|
53,6
|
9.
|
Андрей ВОРОНИН
|
30
|
74
|
40,5
|
10.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
28
|
92
|
30,4
|
11.
|
Андрей ПЯТОВ
|
28
|
102
|
27,5
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