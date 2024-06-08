Малиновский провел 60-й матч за национальную сборную

Поединок с Польшей (1:3) стал 60-м для 31-летнего полузащитника Руслана Малиновского в рядах сборной Украины. В 29 встречах он представлял в главной команде страны итальянскую «Аталанту», в 19 – бельгийский «Гент», в 5 – итальянскую «Дженоа», в 4-х – французский «Марсель», в 3–х – «Зарю». 21 раз Руслан выходил на поле в чемпионатах Европы, 16 – в товарищеских матчах, 12 – в Лиге наций и 11 – в чемпионатах мира. В 38 играх его задействовал Андрей Шевченко, в 10 – Александр Петраков, в 8 – Сергей Ребров, в 3–х – Михаил Фоменко и в 1–й – Руслан Ротань.

Дорога в «Клуб 60» заняла у Малиновского 9 лет 68 дней, начиная с дебюта, который состоялся 31 марта 2015 года в домашнем товарищеском поединке с Латвией (1:1).

К слову, игра с поляками оказалась юбилейной еще для трех наших футболистов. Виталий Миколенко провел 40–й матч за национальную сборную (ЧМ – 6, ЧЕ – 21, ЛН – 7, ТМ – 6), Николай Шапаренко – 30–й (ЧМ – 9, ЧЕ – 5, ЛН – 6, ТМ – 10), а Михаил Мудрик – 20–й (ЧМ – 2, ЧЕ – 9, ЛН – 6, ТМ – 3).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Руслана Малиновского за сборную Украины

Матч Дата Ранг Клуб Малиновского Соперник Счет 1–й 31.03.2015 ТМ Заря Латвия 1:1 (д) 10–й 27.03.2018 ТМ Генк Япония 2:1 (н) 20–й 25.03.2019 ЧЕо Генк Люксембург 2:1 (г) 30–й 07.10.2020 ТМ Аталанта Франция 1:7 (г) 40–й 21.06.2021 ЧЕф Аталанта Австрия 0:1 (н) 50–й 21.09.2022 ЛН Аталанта Шотландия 0:3 (г) 60–й 07.06.2024 ТМ Дженоа Польша 1:3 (г)

ЧЕф – финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо – отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН – Лига наций; ТМ – товарищеский матч.