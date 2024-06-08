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Сборная УКРАИНЫ
08 июня 2024, 18:18 | Обновлено 08 июня 2024, 18:28
52
0

Малиновский провел 60-й матч за национальную сборную

Поединок с поляками стал юбилейным для еще трех украинских игроков

08 июня 2024, 18:18 | Обновлено 08 июня 2024, 18:28
52
0
Малиновский провел 60-й матч за национальную сборную
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Поединок с Польшей (1:3) стал 60-м для 31-летнего полузащитника Руслана Малиновского в рядах сборной Украины. В 29 встречах он представлял в главной команде страны итальянскую «Аталанту», в 19 – бельгийский «Гент», в 5 – итальянскую «Дженоа», в 4-х – французский «Марсель», в 3–х – «Зарю». 21 раз Руслан выходил на поле в чемпионатах Европы, 16 – в товарищеских матчах, 12 – в Лиге наций и 11 – в чемпионатах мира. В 38 играх его задействовал Андрей Шевченко, в 10 – Александр Петраков, в 8 – Сергей Ребров, в 3–х – Михаил Фоменко и в 1–й – Руслан Ротань.

Дорога в «Клуб 60» заняла у Малиновского 9 лет 68 дней, начиная с дебюта, который состоялся 31 марта 2015 года в домашнем товарищеском поединке с Латвией (1:1).

К слову, игра с поляками оказалась юбилейной еще для трех наших футболистов. Виталий Миколенко провел 40–й матч за национальную сборную (ЧМ – 6, ЧЕ – 21, ЛН – 7, ТМ – 6), Николай Шапаренко – 30–й (ЧМ – 9, ЧЕ – 5, ЛН – 6, ТМ – 10), а Михаил Мудрик – 20–й (ЧМ – 2, ЧЕ – 9, ЛН – 6, ТМ – 3).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Руслана Малиновского за сборную Украины

Матч

Дата

Ранг

Клуб Малиновского

Соперник

Счет

1–й

31.03.2015

ТМ

Заря

Латвия

1:1 (д)

10–й

27.03.2018

ТМ

Генк

Япония

2:1 (н)

20–й

25.03.2019

ЧЕо

Генк

Люксембург

2:1 (г)

30–й

07.10.2020

ТМ

Аталанта

Франция

1:7 (г)

40–й

21.06.2021

ЧЕф

Аталанта

Австрия

0:1 (н)

50–й

21.09.2022

ЛН

Аталанта

Шотландия

0:3 (г)

60–й

07.06.2024

ТМ

Дженоа

Польша

1:3 (г)

ЧЕф – финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо – отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН – Лига наций; ТМ – товарищеский матч.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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