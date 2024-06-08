Малиновский провел 60-й матч за национальную сборную
Поединок с поляками стал юбилейным для еще трех украинских игроков
Поединок с Польшей (1:3) стал 60-м для 31-летнего полузащитника Руслана Малиновского в рядах сборной Украины. В 29 встречах он представлял в главной команде страны итальянскую «Аталанту», в 19 – бельгийский «Гент», в 5 – итальянскую «Дженоа», в 4-х – французский «Марсель», в 3–х – «Зарю». 21 раз Руслан выходил на поле в чемпионатах Европы, 16 – в товарищеских матчах, 12 – в Лиге наций и 11 – в чемпионатах мира. В 38 играх его задействовал Андрей Шевченко, в 10 – Александр Петраков, в 8 – Сергей Ребров, в 3–х – Михаил Фоменко и в 1–й – Руслан Ротань.
Дорога в «Клуб 60» заняла у Малиновского 9 лет 68 дней, начиная с дебюта, который состоялся 31 марта 2015 года в домашнем товарищеском поединке с Латвией (1:1).
К слову, игра с поляками оказалась юбилейной еще для трех наших футболистов. Виталий Миколенко провел 40–й матч за национальную сборную (ЧМ – 6, ЧЕ – 21, ЛН – 7, ТМ – 6), Николай Шапаренко – 30–й (ЧМ – 9, ЧЕ – 5, ЛН – 6, ТМ – 10), а Михаил Мудрик – 20–й (ЧМ – 2, ЧЕ – 9, ЛН – 6, ТМ – 3).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи Руслана Малиновского за сборную Украины
|
Матч
|
Дата
|
Ранг
|
Клуб Малиновского
|
Соперник
|
Счет
|
1–й
|
31.03.2015
|
ТМ
|
Заря
|
Латвия
|
1:1 (д)
|
10–й
|
27.03.2018
|
ТМ
|
Генк
|
Япония
|
2:1 (н)
|
20–й
|
25.03.2019
|
ЧЕо
|
Генк
|
Люксембург
|
2:1 (г)
|
30–й
|
07.10.2020
|
ТМ
|
Аталанта
|
Франция
|
1:7 (г)
|
40–й
|
21.06.2021
|
ЧЕф
|
Аталанта
|
Австрия
|
0:1 (н)
|
50–й
|
21.09.2022
|
ЛН
|
Аталанта
|
Шотландия
|
0:3 (г)
|
60–й
|
07.06.2024
|
ТМ
|
Дженоа
|
Польша
|
1:3 (г)
ЧЕф – финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо – отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН – Лига наций; ТМ – товарищеский матч.
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