За сборную Украины впервые сыграл игрок Полесья
За все годы в рядах национальной команды выступали футболисты из 30 отечественных клубов
В матче с Польшей (1:3) 27-летний защитник Богдан Михайличенко впервые представлял в национальной сборной «Полесье». При этом житомиряне стали 30-м украинским клубом, чьи полпреды защищали цвета главной команды страны.
Стоит отметить, что хотя за последнее десятилетие состав УПЛ претерпел значительные изменения, только четыре клуба, дебютировавшие в этот период в элитном дивизионе, делегировали своих игроков в сборную. Это, помимо «Полесья», «Олимпик», «Десна» и «Днепр-1».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Премьерные матчи представителей украинских клубов в национальной сборной
|
Клуб
|
Дата
|
Ранг
|
Игрок
|
Соперник
|
Счет
|
Динамо
|
29.04.1992
|
ТМ
|
Сергей КОВАЛЕЦ
|
Венгрия (д)
|
1:3
|
|
29.04.1992
|
ТМ
|
Игорь КУТЕПОВ
|
Венгрия (д)
|
1:3
|
|
29.04.1992
|
ТМ
|
Олег ЛУЖНЫЙ
|
Венгрия (д)
|
1:3
|
|
29.04.1992
|
ТМ
|
Олег САЛЕНКО
|
Венгрия (д)
|
1:3
|
Днепр
|
29.04.1992
|
ТМ
|
Сергей БЕЖЕНАР
|
Венгрия (д)
|
1:3
|
Черноморец
|
29.04.1992
|
ТМ
|
Юрий НИКИФОРОВ
|
Венгрия (д)
|
1:3
|
|
29.04.1992
|
ТМ
|
Сергей ТРЕТЬЯК
|
Венгрия (д)
|
1:3
|
|
29.04.1992
|
ТМ
|
Илья ЦЫМБАЛАРЬ
|
Венгрия (д)
|
1:3
|
|
29.04.1992
|
ТМ
|
Юрий ШЕЛЕПНИЦКИЙ
|
Венгрия (д)
|
1:3
|
Шахтер
|
29.04.1992
|
ТМ
|
Сергей ПОГОДИН
|
Венгрия (д)
|
1:3
|
Металлист
|
28.06.1992
|
ТМ
|
Александр ПОМАЗУН
|
США (г)
|
0:0
|
Нива Т
|
28.06.1992
|
ТМ
|
Игорь ПОКИДЬКО
|
США (г)
|
0:0
|
Таврия
|
28.06.1992
|
ТМ
|
Юрий ГУДИМЕНКО
|
США (г)
|
0:0
|
Торпедо
|
28.06.1992
|
ТМ
|
Александр БОНДАРЕНКО
|
США (г)
|
0:0
|
Прикарпатье
|
28.06.1992
|
ТМ
|
Ярослав ВАТАМАНЮК
|
США (г)
|
0:0
|
Металлург З
|
26.08.1992
|
ТМ
|
Юрий ДУДНИК
|
Венгрия (г)
|
1:2
|
Кремень
|
28.10.1992
|
ТМ
|
Игорь ЖАБЧЕНКО
|
Беларусь (г)
|
1:1
|
Карпаты
|
28.10.1992
|
ТМ
|
Дмитрий ТОПЧИЕВ
|
Беларусь (г)
|
1:1
|
Динамо-2
|
27.04.1993
|
ТМ
|
Андрей КОВТУН
|
Израиль (д)
|
1:1
|
Борисфен
|
16.10.1993
|
ТМ
|
Геннадий ЛИТОВЧЕНКО
|
США (г)
|
2:1
|
Темп
|
25.05.1994
|
ТМ
|
Сергей СКАЧЕНКО
|
Беларусь (д)
|
3:1
|
Нива В
|
07.09.1994
|
ЧЕ
|
Сергей НАГОРНЯК
|
Литва (д)
|
0:2
|
Звезда
|
25.03.1995
|
ЧЕ
|
Юрий МАРТЫНОВ
|
Хорватия (г)
|
0:4
|
Арсенал/ЦСКА
|
06.09.1995
|
ЧЕ
|
Андрей ГУСИН
|
Литва (г)
|
3:1
|
Кривбасс
|
18.08.1999
|
ТМ
|
Александр ПАЛЯНИЦА
|
Болгария (д)
|
1:1
|
Металлург Д
|
15.08.2001
|
ТМ
|
Сергей ШИЩЕНКО
|
Латвия (г)
|
1:0
|
Говерла
|
21.03.2002
|
ТМ
|
Александр РАДЧЕНКО
|
Япония (г)
|
0:1
|
Мариуполь
|
21.03.2002
|
ТМ
|
Александр РЫКУН
|
Япония (г)
|
0:1
|
Харьков
|
12.10.2005
|
ТМ
|
Александр ЯЦЕНКО
|
Япония (д)
|
1:0
|
Ворскла
|
24.05.2008
|
ТМ
|
Григорий ЯРМАШ
|
Голландия (г)
|
0:3
|
Севастополь
|
02.06.2013
|
ТМ
|
Александр КОВПАК
|
Камерун (д)
|
0:0
|
Заря
|
14.08.2013
|
ТМ
|
Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ
|
Израиль (д)
|
2:0
|
Олимпик
|
10.11.2017
|
ТМ
|
Артем ШАБАНОВ
|
Словакия (д)
|
2:1
|
Десна
|
07.10.2020
|
ТМ
|
Ефим КОНОПЛЯ
|
Франция (г)
|
1:7
|
Днепр-1
|
31.03.2021
|
ЧМ
|
Артем ДОВБИК
|
Казахстан (д)
|
1:1
|
Полесье
|
07.06.2024
|
ТМ
|
Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО
|
Польша (г)
|
1:3
ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ТМ - товарищеский матч.
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