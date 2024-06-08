За сборную Украины впервые сыграл игрок Полесья

В матче с Польшей (1:3) 27-летний защитник Богдан Михайличенко впервые представлял в национальной сборной «Полесье». При этом житомиряне стали 30-м украинским клубом, чьи полпреды защищали цвета главной команды страны.

Стоит отметить, что хотя за последнее десятилетие состав УПЛ претерпел значительные изменения, только четыре клуба, дебютировавшие в этот период в элитном дивизионе, делегировали своих игроков в сборную. Это, помимо «Полесья», «Олимпик», «Десна» и «Днепр-1».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные матчи представителей украинских клубов в национальной сборной

Клуб Дата Ранг Игрок Соперник Счет Динамо 29.04.1992 ТМ Сергей КОВАЛЕЦ Венгрия (д) 1:3 29.04.1992 ТМ Игорь КУТЕПОВ Венгрия (д) 1:3 29.04.1992 ТМ Олег ЛУЖНЫЙ Венгрия (д) 1:3 29.04.1992 ТМ Олег САЛЕНКО Венгрия (д) 1:3 Днепр 29.04.1992 ТМ Сергей БЕЖЕНАР Венгрия (д) 1:3 Черноморец 29.04.1992 ТМ Юрий НИКИФОРОВ Венгрия (д) 1:3 29.04.1992 ТМ Сергей ТРЕТЬЯК Венгрия (д) 1:3 29.04.1992 ТМ Илья ЦЫМБАЛАРЬ Венгрия (д) 1:3 29.04.1992 ТМ Юрий ШЕЛЕПНИЦКИЙ Венгрия (д) 1:3 Шахтер 29.04.1992 ТМ Сергей ПОГОДИН Венгрия (д) 1:3 Металлист 28.06.1992 ТМ Александр ПОМАЗУН США (г) 0:0 Нива Т 28.06.1992 ТМ Игорь ПОКИДЬКО США (г) 0:0 Таврия 28.06.1992 ТМ Юрий ГУДИМЕНКО США (г) 0:0 Торпедо 28.06.1992 ТМ Александр БОНДАРЕНКО США (г) 0:0 Прикарпатье 28.06.1992 ТМ Ярослав ВАТАМАНЮК США (г) 0:0 Металлург З 26.08.1992 ТМ Юрий ДУДНИК Венгрия (г) 1:2 Кремень 28.10.1992 ТМ Игорь ЖАБЧЕНКО Беларусь (г) 1:1 Карпаты 28.10.1992 ТМ Дмитрий ТОПЧИЕВ Беларусь (г) 1:1 Динамо-2 27.04.1993 ТМ Андрей КОВТУН Израиль (д) 1:1 Борисфен 16.10.1993 ТМ Геннадий ЛИТОВЧЕНКО США (г) 2:1 Темп 25.05.1994 ТМ Сергей СКАЧЕНКО Беларусь (д) 3:1 Нива В 07.09.1994 ЧЕ Сергей НАГОРНЯК Литва (д) 0:2 Звезда 25.03.1995 ЧЕ Юрий МАРТЫНОВ Хорватия (г) 0:4 Арсенал/ЦСКА 06.09.1995 ЧЕ Андрей ГУСИН Литва (г) 3:1 Кривбасс 18.08.1999 ТМ Александр ПАЛЯНИЦА Болгария (д) 1:1 Металлург Д 15.08.2001 ТМ Сергей ШИЩЕНКО Латвия (г) 1:0 Говерла 21.03.2002 ТМ Александр РАДЧЕНКО Япония (г) 0:1 Мариуполь 21.03.2002 ТМ Александр РЫКУН Япония (г) 0:1 Харьков 12.10.2005 ТМ Александр ЯЦЕНКО Япония (д) 1:0 Ворскла 24.05.2008 ТМ Григорий ЯРМАШ Голландия (г) 0:3 Севастополь 02.06.2013 ТМ Александр КОВПАК Камерун (д) 0:0 Заря 14.08.2013 ТМ Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ Израиль (д) 2:0 Олимпик 10.11.2017 ТМ Артем ШАБАНОВ Словакия (д) 2:1 Десна 07.10.2020 ТМ Ефим КОНОПЛЯ Франция (г) 1:7 Днепр-1 31.03.2021 ЧМ Артем ДОВБИК Казахстан (д) 1:1 Полесье 07.06.2024 ТМ Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО Польша (г) 1:3

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ТМ - товарищеский матч.