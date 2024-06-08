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  4. Тренер команды ЮКСА: «На одном дыхании пробились в Первую лигу»
Украина. Первая лига
08 июня 2024, 18:13 |
375
0

Тренер команды ЮКСА: «На одном дыхании пробились в Первую лигу»

Николай Цымбал оценил успех своей команды

08 июня 2024, 18:13 |
375
0
Тренер команды ЮКСА: «На одном дыхании пробились в Первую лигу»
ФК ЮКСА

Команда «ЮКСА», обыграв в повторном матче плей-офф «Металлург» Запорожье со счетом 4:0, гарантировала себе повышение в классе и выход в Первую лигу.

Главный тренер команды из Тарасовки Николай Цымбал эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло его подопечным повыситься в классе:

– В Запорожье мы воспользовались тем, что хозяева очень хотели взять реванш, атаковали большими силами и не всегда успевали вернуться назад. Наше преимущество в счете должно было быть еще большим. Я возглавил «ЮКСУ» в июле 2023 года, и комплектовать команду пришлось с нуля. Кстати, большинство экспертов было настроено скептически и не верило в наш проект. Однако мы своей нацеленностью в достижении цели заставили их изменить точку зрения. ФК «ЮКСА» на одном дыхании прошел путь от дебютанта Второй лиги до команды второго по силе отечественного футбольного дивизиона.

Конечно, своеобразной визитной карточкой было появление в команде целой группы латиноамериканских легионеров. Они оправдали ожидания, ими уже заинтересовались клубы УПЛ. Останутся ли они – решать клубному руководству. Отпуск у моих подопечных будет коротким – до 24 июня. Далее приступим к подготовке к новому сезону. Кадровые изменения будут минимальными. Те футболисты, кто завоевывал для Тарасовки повышение в классе, заслужили выступление в Первой лиге. Это будет, прежде всего, новый вызов для нашего клуба, потому что у меня и еще несколько игроков уже есть опыт сотрудничества с командами УПЛ.

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ЮКСА Тарасовка Николай Цымбал Первая лига Украины Вторая лига Украины инсайд чемпионат Украины по футболу интервью
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
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