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  4. Судаков – о спарринге с Польшей: «Тяжелый матч, но мы поднимаем голову»
Чемпионат Европы
08 июня 2024, 19:28 | Обновлено 08 июня 2024, 19:29
259
2

Судаков – о спарринге с Польшей: «Тяжелый матч, но мы поднимаем голову»

Сборная Украины уступила в предпоследнем матче до старта Евро

08 июня 2024, 19:28 | Обновлено 08 июня 2024, 19:29
259
2
Судаков – о спарринге с Польшей: «Тяжелый матч, но мы поднимаем голову»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков на своей странице в Instagram коротко оценил поражение 1:3 в контрольном матче против Польши в рамках подготовки к Евро-2024.

«Трудный матч, но мы поднимаем голову, двигаемся дальше и готовимся к самому важному этапу. Благодарю болельщиков за поддержку», – отметил Судаков.

11 июня сборная Украины проведет последний матч перед Евро-2024, соперником будет Молдова.

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Георгий Судаков сборная Украины по футболу Польша - Украина сборная Польши по футболу Евро-2024
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 2
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sania
Краще б вже не відкривав рота, підіймач голів.
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