Судаков – о спарринге с Польшей: «Тяжелый матч, но мы поднимаем голову»

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков на своей странице в Instagram коротко оценил поражение 1:3 в контрольном матче против Польши в рамках подготовки к Евро-2024.

«Трудный матч, но мы поднимаем голову, двигаемся дальше и готовимся к самому важному этапу. Благодарю болельщиков за поддержку», – отметил Судаков.

11 июня сборная Украины проведет последний матч перед Евро-2024, соперником будет Молдова.