Чемпионат Европы08 июня 2024, 19:28 | Обновлено 08 июня 2024, 19:29
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Судаков – о спарринге с Польшей: «Тяжелый матч, но мы поднимаем голову»
Сборная Украины уступила в предпоследнем матче до старта Евро
08 июня 2024, 19:28 | Обновлено 08 июня 2024, 19:29
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Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков на своей странице в Instagram коротко оценил поражение 1:3 в контрольном матче против Польши в рамках подготовки к Евро-2024.
«Трудный матч, но мы поднимаем голову, двигаемся дальше и готовимся к самому важному этапу. Благодарю болельщиков за поддержку», – отметил Судаков.
11 июня сборная Украины проведет последний матч перед Евро-2024, соперником будет Молдова.
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Краще б вже не відкривав рота, підіймач голів.
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