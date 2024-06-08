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  4. Александр Зверев – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
08 июня 2024, 17:41 |
153
0

Александр Зверев – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала Ролан Гаррос

08 июня 2024, 17:41 |
153
0
Александр Зверев – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

9 июня испанский теннисист Карлос Алькарас (№3 ATP) продолжит выступление на Открытом чемпионате Франции.

В финале соперником испанца будет Александр Зверев (№4 ATP). Время начала встречи – не ранее 15:30 по Киеву.

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Это будет 10-я встреча теннисистов, Алькарас выиграл 4 матча.

Алькарас и Зверев впервые сыграют в финале Ролан Гаррос. Карлос выиграл оба предыдущих финала турниров Grand Slam (US Open 2022, Уимблдон 2023), Зверев проведет второй финал, первый он проиграл (US Open 2020).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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