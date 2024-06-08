Александр ПОВОРОЗНЮК: «Бюджет Металлиста 1925 – понты для приезжих»

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк скептично оценивает вложения «Металлиста 1925», который после вылета в Первую лигу готов и дальше тратить большие для украинского футбола деньги.

«Про бюджет «Ингульца» я говорить не хочу. Но скажу, что золотые горы я обещать не могу. Могу только обещать стабильность и выплату того, что я пообещал».

«Бюджет «Металлиста 1925» в Первой лиге? Понты для приезжих. Хотят показать, что денег много. Так в УПЛ показывать надо было. И мы два раза «Карпаты» порвали. Посмотрите их бюджет и наш. У «Карпат» – это умножить на 5 от «Ингульца», – сказал Поворознюк.

«Ингулец» новый сезон проведет в УПЛ.