Одна из самых маленьких. Известно, какую Лунин получает зарплату в Реале

Портал Givemesport обнародовал зарплатные ведомости мадридского «Реала».

Сейчас украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин является одним из тех игроков, которые получают в клубе одну из самых маленьких зарплат. Украинский вратарь зарабатывает за неделю 46,5 тысячи фунтов стерлингов, для сравнения, Тибо Куртуа зарабатывает 248,2 тыс.

Меньше Лунина в клубе зарабатывают лишь Нико Паз и Хоселу. Самую высокую зарплату пока получает Давид Алаба – 372,3 тысячи, однако его скоро переплюнет Килиан Мбаппе.

Топ-5 игроков Реала с наименьшими зарплатами