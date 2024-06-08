Одна из самых маленьких. Известно, какую Лунин получает зарплату в Реале
Украинец получает за неделю 46,5 тыс. фунтов стерлингов
Портал Givemesport обнародовал зарплатные ведомости мадридского «Реала».
Сейчас украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин является одним из тех игроков, которые получают в клубе одну из самых маленьких зарплат. Украинский вратарь зарабатывает за неделю 46,5 тысячи фунтов стерлингов, для сравнения, Тибо Куртуа зарабатывает 248,2 тыс.
Меньше Лунина в клубе зарабатывают лишь Нико Паз и Хоселу. Самую высокую зарплату пока получает Давид Алаба – 372,3 тысячи, однако его скоро переплюнет Килиан Мбаппе.
Топ-5 игроков Реала с наименьшими зарплатами
- Нико Паз – 6,620 тыс. фунтов стерлингов в неделю
- Хоселу – 41,375
- Андрей Лунин – 46,505
- Арда Гюлер – 86,060
- Фран Гарсия – 86,225
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