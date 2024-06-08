Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Одна из самых маленьких. Известно, какую Лунин получает зарплату в Реале
Испания
08 июня 2024, 17:56 | Обновлено 08 июня 2024, 18:11
1730
4

Одна из самых маленьких. Известно, какую Лунин получает зарплату в Реале

Украинец получает за неделю 46,5 тыс. фунтов стерлингов

08 июня 2024, 17:56 | Обновлено 08 июня 2024, 18:11
1730
4
Одна из самых маленьких. Известно, какую Лунин получает зарплату в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Портал Givemesport обнародовал зарплатные ведомости мадридского «Реала».

Сейчас украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин является одним из тех игроков, которые получают в клубе одну из самых маленьких зарплат. Украинский вратарь зарабатывает за неделю 46,5 тысячи фунтов стерлингов, для сравнения, Тибо Куртуа зарабатывает 248,2 тыс.

Меньше Лунина в клубе зарабатывают лишь Нико Паз и Хоселу. Самую высокую зарплату пока получает Давид Алаба – 372,3 тысячи, однако его скоро переплюнет Килиан Мбаппе.

Топ-5 игроков Реала с наименьшими зарплатами

  1. Нико Паз – 6,620 тыс. фунтов стерлингов в неделю
  2. Хоселу – 41,375
  3. Андрей Лунин – 46,505
  4. Арда Гюлер – 86,060
  5. Фран Гарсия – 86,225
По теме:
Лунин оценил переход Мбаппе: «Это не гарантирует Реалу победы»
Зинедин ЗИДАН: «Мбаппе войдет в историю и превзойдет всех»
Модрич назвал особенного тренера в своей карьере. Выбор ничем не удивил
Андрей Лунин финансы зарплаты Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитро Олійник Источник: Give me Sport
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер команды ЮКСА: «На одном дыхании пробились в Первую лигу»
Футбол | 08 июня 2024, 18:13 0
Тренер команды ЮКСА: «На одном дыхании пробились в Первую лигу»
Тренер команды ЮКСА: «На одном дыхании пробились в Первую лигу»

Николай Цымбал оценил успех своей команды

Польша – Украина – 3:1. Как пропустить быстро три мяча. Видео голов и обзор
Футбол | 08 июня 2024, 00:41 1
Польша – Украина – 3:1. Как пропустить быстро три мяча. Видео голов и обзор
Польша – Украина – 3:1. Как пропустить быстро три мяча. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского поединка в Варшаве

Ребров огласил финальную заявку сборной Украины на Евро-2024
Футбол | 08.06.2024, 00:05
Ребров огласил финальную заявку сборной Украины на Евро-2024
Ребров огласил финальную заявку сборной Украины на Евро-2024
Окончательный список Реброва: без неожиданностей
Футбол | 08.06.2024, 11:46
Окончательный список Реброва: без неожиданностей
Окончательный список Реброва: без неожиданностей
Новый претендент. Лунин заинтересовал клуб, который шокировал АПЛ
Футбол | 08.06.2024, 07:12
Новый претендент. Лунин заинтересовал клуб, который шокировал АПЛ
Новый претендент. Лунин заинтересовал клуб, который шокировал АПЛ
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
umnuy2
лунин с хоселу затащили реал в финал---очень выгодно вышло получается для менеджмента
Ответить
0
pol-55
А скільки з них податків.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Octopus
3,3 млн долларов, получает почти столько же сколько Довбик и Цыганков на двоих, у них 3,9 млн в сумме.
Гюлеру в 18 лет выписали большую зарплату - почти 6 млн долларов.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Европейский гранд нацелился на Лунина. Андрею дали важное обещание
Европейский гранд нацелился на Лунина. Андрею дали важное обещание
07.06.2024, 06:59 13
Футбол
Пища для размышлений. Сборная Украины проиграла Польше в товарищеском матче
Пища для размышлений. Сборная Украины проиграла Польше в товарищеском матче
07.06.2024, 23:39 160
Футбол
ФОТО. Кого обвинил? Лицо и эмоции Бущана после второго гола от Польши
ФОТО. Кого обвинил? Лицо и эмоции Бущана после второго гола от Польши
07.06.2024, 22:29 14
Футбол
«Что происходит?». Усик рассказал о реакции на перенос боя с Фьюри
«Что происходит?». Усик рассказал о реакции на перенос боя с Фьюри
07.06.2024, 12:52 1
Бокс
Где смотреть онлайн товарищеский матч Польша – Украина
Где смотреть онлайн товарищеский матч Польша – Украина
07.06.2024, 09:01 3
Футбол
Промоутер назвал боксера, который станет кошмаром для Усика, Фьюри и Джошуа
Промоутер назвал боксера, который станет кошмаром для Усика, Фьюри и Джошуа
06.06.2024, 16:52 20
Бокс
Усик признался, была ли у него сломана челюсть после боя с Фьюри
Усик признался, была ли у него сломана челюсть после боя с Фьюри
06.06.2024, 16:05
Бокс
Определилась соперница Свёнтек в финале Ролан Гаррос
Определилась соперница Свёнтек в финале Ролан Гаррос
06.06.2024, 19:25 12
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем