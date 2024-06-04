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  4. Будет ли у Мбаппе самая большая ЗП в Реале? Обнародованы четкие цифры
Испания
04 июня 2024, 13:32 | Обновлено 04 июня 2024, 13:39
381
0

Будет ли у Мбаппе самая большая ЗП в Реале? Обнародованы четкие цифры

Килиан Мбаппе стал игроком «королевского клуба»

04 июня 2024, 13:32 | Обновлено 04 июня 2024, 13:39
381
0
Будет ли у Мбаппе самая большая ЗП в Реале? Обнародованы четкие цифры
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

3 июня в 20:30 по Киеву испанский столичный клуб «Реал» официально объявил о подписании 25-летнего французского форварда Килиана Мбаппе на правах свободного агента.

По информации издания AS, зарплата Мбаппе в «Реале» будет составлять 15 миллионов евро в год, что автоматически делает его самым высокооплачиваемым игроком в команде. Давид Алаба зарабатывает 12.4 млн, Винисиус Жуниор – 12 млн, а Джуд Беллингем – 11 млн.

В этом сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» во всех турнирах 48 матчей, забил 44 гола и отдал 8 результативных передач.

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Килиан Мбаппе Давид Алаба Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу финансы зарплаты
Дмитро Олійник Источник: AS
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