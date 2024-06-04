Будет ли у Мбаппе самая большая ЗП в Реале? Обнародованы четкие цифры

3 июня в 20:30 по Киеву испанский столичный клуб «Реал» официально объявил о подписании 25-летнего французского форварда Килиана Мбаппе на правах свободного агента.

По информации издания AS, зарплата Мбаппе в «Реале» будет составлять 15 миллионов евро в год, что автоматически делает его самым высокооплачиваемым игроком в команде. Давид Алаба зарабатывает 12.4 млн, Винисиус Жуниор – 12 млн, а Джуд Беллингем – 11 млн.

В этом сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» во всех турнирах 48 матчей, забил 44 гола и отдал 8 результативных передач.