Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Иван ШАРИЙ: «На Евро у Украины будет другой подход к матчам»
Чемпионат Европы
08 июня 2024, 14:37 | Обновлено 08 июня 2024, 14:38
448
0

Иван ШАРИЙ: «На Евро у Украины будет другой подход к матчам»

Бывший украинский нападающий прокомментировал поражение сборной Украины в игре с Польшей

08 июня 2024, 14:37 | Обновлено 08 июня 2024, 14:38
448
0
Иван ШАРИЙ: «На Евро у Украины будет другой подход к матчам»
dynamo.kiev.ua. Иван Шарий

Бывший украинский нападающий Иван Шарий прокомментировал поражение сборной Украины в товарищеском матче против национальной команды Польши (1:3).

– Понятно, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров проверял в деле своих подопечных, или убедиться в готовности того или иного из них. Поэтому в матче с Польшей, как и в предыдущем поединке с Германией, дал возможность сыграть тем футболистам, которых он хотел испытать накануне старта Евро-2024. Что касается самой игры в Варшаве, то поляки были немного удачливее в завершающей стадии. Они забили достаточно быстрый мяч, который стал следствием суматохи у ворот сборной Украины. Во время нее Валукевич пробил Бущану между ног – и счет был открыт. А вскоре в «рамку» украинских ворот влетел и второй мяч. Мне кажется, что во время удара Зелинского несколько сбили с толку нашего голкипера Малиновский и Бондарь. Первый сначала как будто подставлял голову под удар, но потом ее убрал, а второй замешкался и не помешал полету мяча. В этом матче определенными отрезками сборная Украины вроде бы выглядела неплохо: были и контратаки, и мяч у нас держался. Поэтому строго судить нашу команду в контрольном матче я не стал бы.

– Как думаете, два товарищеских матча дают возможность тренерскому штабу Украины делать какие-то предварительные выводы?

– Внимательно просмотрев всех игроков в действии в течение двух поединков, картина по их готовности для Сергея Реброва несколько прояснилась. Проиграли Польше – ну что ж, проиграли. Ничего страшного, это же товарищеский матч. Хотя и в товарищеском, конечно, никто не хочет уступать. Но как бы там ни было, а на основании игры с поляками (впрочем, как и с немцами) руководителю нашей сборной будет виднее, как использовать кадровый потенциал команды и формировать состав на тот или иной поединок чемпионата Европы.

– Следует полагать, что в заключительном поединке с Молдовой будет испытываться окончательный вид состава?

– Учитывая, что у национальной команды запланирована игра с молдаванами на их поле, есть возможность определиться с оптимальным сочетанием игроков для старта в континентальном первенстве. Матч в Кишиневе станет заключительным в процессе подготовки нашей сборной к этому турниру. Главные же игры сине-желтых еще впереди – на Евро-2024. Там будет уже совсем другой подход и отношение к каждому из матчей, другая настроенность, отдача и осознание значения результата. Борьба на чемпионате Европы будет за каждое очко. Будем надеяться, что сборная Украины на нем продемонстрирует приличную игру, выйдет из группы и продолжит бороться в следующем раунде.

По теме:
Олег ФЕДОРЧУК: «Побеждать нужно было и Германию, и Польшу»
Экс-игрок сборной Украины назвал справедливым поражение от Польши
Василий КОБИН: «Нужно уже Реброву выпускать основу против Молдовы»
товарищеские матчи сборная Украины по футболу сборная Польши по футболу Польша - Украина Евро-2024 Иван Шарий
Дмитро Вербинський Источник: UA-Football
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пища для размышлений. Сборная Украины проиграла Польше в товарищеском матче
Футбол | 07 июня 2024, 23:39 160
Пища для размышлений. Сборная Украины проиграла Польше в товарищеском матче
Пища для размышлений. Сборная Украины проиграла Польше в товарищеском матче

Наша команда пропустила три гола в первом тайме

Усик признался, является ли Чжан Чжилей топ-боксером на данный момент
Бокс | 08 июня 2024, 08:33 1
Усик признался, является ли Чжан Чжилей топ-боксером на данный момент
Усик признался, является ли Чжан Чжилей топ-боксером на данный момент

Абсолютный чемпион высоко оценил китайского боксера

Сколько теперь стоят Лунин и Довбик? Обновлены цены на украинцев в Ла Лиге
Футбол | 07.06.2024, 17:29
Сколько теперь стоят Лунин и Довбик? Обновлены цены на украинцев в Ла Лиге
Сколько теперь стоят Лунин и Довбик? Обновлены цены на украинцев в Ла Лиге
Модрич назвал особенного тренера в своей карьере. Выбор ничем не удивил
Футбол | 08.06.2024, 13:15
Модрич назвал особенного тренера в своей карьере. Выбор ничем не удивил
Модрич назвал особенного тренера в своей карьере. Выбор ничем не удивил
Испания – Северная Ирландия. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 08.06.2024, 14:28
Испания – Северная Ирландия. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Испания – Северная Ирландия. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Теофимо Лопес дал оценку исходу боя Усик – Фьюри
Теофимо Лопес дал оценку исходу боя Усик – Фьюри
07.06.2024, 12:54 1
Бокс
Сенсационный трансфер? Трубин заинтересовал один из сильнейших клубов мира
Сенсационный трансфер? Трубин заинтересовал один из сильнейших клубов мира
06.06.2024, 19:26 18
Футбол
Промоутер назвал боксера, который станет кошмаром для Усика, Фьюри и Джошуа
Промоутер назвал боксера, который станет кошмаром для Усика, Фьюри и Джошуа
06.06.2024, 16:52 20
Бокс
ДОВБИК: «В Жироне думали, что украинцы – ленивые, где-то загулять, выпить»
ДОВБИК: «В Жироне думали, что украинцы – ленивые, где-то загулять, выпить»
06.06.2024, 23:52 10
Футбол
И подпишет Лунина? Известно, какой легендарный клуб может возглавить Зидан
И подпишет Лунина? Известно, какой легендарный клуб может возглавить Зидан
07.06.2024, 21:50 2
Футбол
Ребров огласил финальную заявку сборной Украины на Евро-2024
Ребров огласил финальную заявку сборной Украины на Евро-2024
08.06.2024, 00:05 55
Футбол
Известный ресурс привел примеры, почему Усику нельзя возвращаться в крузера
Известный ресурс привел примеры, почему Усику нельзя возвращаться в крузера
07.06.2024, 16:05 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем