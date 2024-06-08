Иван ШАРИЙ: «На Евро у Украины будет другой подход к матчам»

Бывший украинский нападающий Иван Шарий прокомментировал поражение сборной Украины в товарищеском матче против национальной команды Польши (1:3).

– Понятно, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров проверял в деле своих подопечных, или убедиться в готовности того или иного из них. Поэтому в матче с Польшей, как и в предыдущем поединке с Германией, дал возможность сыграть тем футболистам, которых он хотел испытать накануне старта Евро-2024. Что касается самой игры в Варшаве, то поляки были немного удачливее в завершающей стадии. Они забили достаточно быстрый мяч, который стал следствием суматохи у ворот сборной Украины. Во время нее Валукевич пробил Бущану между ног – и счет был открыт. А вскоре в «рамку» украинских ворот влетел и второй мяч. Мне кажется, что во время удара Зелинского несколько сбили с толку нашего голкипера Малиновский и Бондарь. Первый сначала как будто подставлял голову под удар, но потом ее убрал, а второй замешкался и не помешал полету мяча. В этом матче определенными отрезками сборная Украины вроде бы выглядела неплохо: были и контратаки, и мяч у нас держался. Поэтому строго судить нашу команду в контрольном матче я не стал бы.

– Как думаете, два товарищеских матча дают возможность тренерскому штабу Украины делать какие-то предварительные выводы?

– Внимательно просмотрев всех игроков в действии в течение двух поединков, картина по их готовности для Сергея Реброва несколько прояснилась. Проиграли Польше – ну что ж, проиграли. Ничего страшного, это же товарищеский матч. Хотя и в товарищеском, конечно, никто не хочет уступать. Но как бы там ни было, а на основании игры с поляками (впрочем, как и с немцами) руководителю нашей сборной будет виднее, как использовать кадровый потенциал команды и формировать состав на тот или иной поединок чемпионата Европы.

– Следует полагать, что в заключительном поединке с Молдовой будет испытываться окончательный вид состава?

– Учитывая, что у национальной команды запланирована игра с молдаванами на их поле, есть возможность определиться с оптимальным сочетанием игроков для старта в континентальном первенстве. Матч в Кишиневе станет заключительным в процессе подготовки нашей сборной к этому турниру. Главные же игры сине-желтых еще впереди – на Евро-2024. Там будет уже совсем другой подход и отношение к каждому из матчей, другая настроенность, отдача и осознание значения результата. Борьба на чемпионате Европы будет за каждое очко. Будем надеяться, что сборная Украины на нем продемонстрирует приличную игру, выйдет из группы и продолжит бороться в следующем раунде.