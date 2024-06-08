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Чемпионат Европы
08 июня 2024, 13:42 | Обновлено 08 июня 2024, 13:56
339
0

Экс-игрок сборной Украины назвал справедливым поражение от Польши

Олег Шелаев – о спарринге, который состоялся в Варшаве

08 июня 2024, 13:42 | Обновлено 08 июня 2024, 13:56
339
0
Экс-игрок сборной Украины назвал справедливым поражение от Польши
УАФ

Бывший полузащитник сборной Украины Олег Шелаев прокомментировал товарищеский матч между украинской командой и сборной Польши, который завершился со счетом 3:1 в пользу поляков.

«Удивил ли стартовый состав? Так и должно было быть. Я объясню. С самым сильным нашим соперником при подготовке к Евро – немецкой сборной – вышел основной состав. Эти ребята должны были почувствовать мощь сильного оппонента. Вторая игра, против польской сборной – это шанс проверить наш резерв. Это те футболисты кто мало играет в национальной сборной – Бущан, Таловеров, Бондарь и Сидорчук. А вот в Кишиневе, я считаю, на поле выйдет полностью оптимальный состав.

Мы, объективно говоря, справедливо проиграли. Не вступали наши футболисты агрессивно в борьбу. В разных мелочах, которые не были мелочами, проигрывали множество единоборств. Сначала Таловеров не выиграл борьбу у соперника при угловом, потом Ярмоленко дал без помех пробить из-за пределов штрафной Зелинськи. В этом моменте вроде бы Бондарь хотел головой сыграть в мяч, но не стал этого делать, а Бущан не среагировал на этот удар вообще. Третий пропущенный мяч – плохая игра Зубкова после углового – Романчук его полностью переиграл. Многие наши игроки не были сконцентрированы и это одна из проблем, которую выявил этот поединок.

Сборная Молдовы? Это более слабая сборная, чем мы. Их нужно обыграть перед чемпионатом Европы, чтобы с хорошим настроением готовиться к континентальному форуму. Забьем ли мы молдаванам много мячей? Я не знаю», – рассказал Шелаев.

Ранее тренер Польши поделился выводами из матча против Украины.

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Олег Шелаев Польша - Украина сборная Польши по футболу сборная Украины по футболу
Юрій Остроумов Источник: Sportarena
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