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  4. Василий КОБИН: «Несмотря на поражение, в общем, мне поединок понравился»
Чемпионат Европы
08 июня 2024, 12:00 |
290
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Василий КОБИН: «Несмотря на поражение, в общем, мне поединок понравился»

Бывший защитник сборной Украины прокомментировал поражение от Польши

08 июня 2024, 12:00 |
290
0
Василий КОБИН: «Несмотря на поражение, в общем, мне поединок понравился»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший защитник национальной сборной Украины Василий Кобин прокомментировал поражение от Польши (1:3) в товарищеском матче.

– Какие у Вас общие впечатления от игры в Варшаве и по игре ли счет?

– Знаете, несмотря на поражение, в общем, мне поединок понравился. Украина пыталась показать атакующую игру, но в завершающих стадиях наших ребят подвело их исполнительское мастерство. Кроме гола Артема Довбыка, было еще несколько неплохих моментов и их нужно было реализовывать. С 75-й минуты Украина и вообще начала играть первым номером, должна была забивать если не два, то еще один гол точно, но, повторюсь, подвела реализация. Замечу, что, в отличие от поединка против Германии, с Польшей подопечные Сергей Реброва не боялись играть, не закрывались наглухо в обороне, атаковать, но... Не сложилось с результатом.

– В чем причина поражения от поляков?

– Украина проиграла поединок из-за плохой игры именно при стандартных положениях: два из трех голов мы пропустили после угловых, нас просто продавили, смяли – и это беда. Хорошо, что до Евро-2024 еще есть время. Тренерскому штабу надо очень хорошо проанализировать матч. Некоторые из тех игроков, что вышли со старта, не умеют навязывать достойную игру при стандартных положениях. С тем надо что-то делать. А насчет того, по игре ли счет, то я считаю, что нет. Справедливее бы было, если бы игра завершилась со счетом 4:3 или в пользу Польши, или Украины.

К большому сожалению нет в этой сборной игроков-гренадеров, высоких и мощных. В свое время Виталий Кварцяный в «Волынь» отбирал защитников исключительно по антропометрии. И был прав, потому что стандартные положения в современном футболе многое решают и не может защитник навязать борьбу форварду, когда он ниже его на 30 сантиметров.

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Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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