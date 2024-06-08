Максим ТАЛОВЕРОВ: «Я не согласен, что поляки доминировали в первом тайме»

Защитник национальной сборной Украины и австрийского ЛАСК Максим Таловеров прокомментировал поражение от Польши (1:3) в товарищеском матче:

«Очень тяжелый матч с точки зрения того, что пропустили 3 гола. Было достаточно хороших моментов, но были и ошибки. Мы очень расстроены, потому что пропустили такие 3 плохих гола, но это футбол. Есть шанс усовершенствоваться и натренировать то, что не получилось.

Позитив в том, что имели возможность создать такие моменты против Польши, потому что эта команда достаточно давно играет в 5 защитников. Это достаточно хороший результат, когда до перерыва имеешь 2-3 выхода один на один. Это футбол, это будет уроком для нас. Работаем дальше.

Я не согласен, что поляки доминировали в первом тайме. Да, мы пропустили 3 гола, но они имели 3 или 4 момента. Мы также имели свои моменты. Во втором тайме играли агрессивнее, но, к сожалению, не удалось забить.

Мы с Бондарем впервые играли в связке, но мы профессионалы, должны подстраиваться друг под друга. Это футбол. Если мы здесь, то должны показывать 120%, потому что это национальная сборная. Мы не имеем другого выбора».