Экс-капитан Польши нашел позитив в победе своей сборной над Украиной
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Бывший капитан сборной Польши Яцек Бонк поделился впечатлениями от товарищеского матча между польской командой и сборной Украины, который состоялся в Варшаве 7 июня и завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев.
«Сборной Польши нужен был такой матч. Могло сложиться впечатление, что за неделю до начала Евро-2024 в стране вряд ли кто-то нормально доживет до предстоящего турнира. Недавние скандалы и последующие неудачи на поле сделали сборную равнодушной к своим болельщикам.
Однако победа над таким сильным соперником, как Украина, способна вернуть надежду в сердца болельщиков. Мы выиграли 3:1. Это определенно улучшит менталитет в команде. То, что забили три гола тоже не случайно.
Украинцы, возможно, немного лучше двигали мяч, действовали немного плавнее и быстрее, но тренер [Михал Пробеж] все еще ищет и пробует разные варианты перед самыми важными матчами.
Каспер Урбаньски определенно больше всего меня впечатлил меня с Украиной. Видно, что юноша не боится, умеет держать мяч, хотя немного физической силы ему все же не хватает. Он большой талант в польском футболе. Посмотрим, как он будет развиваться дальше», - признался 51-летний Бонк.
Ранее сообщалось, что Польша после игры с Украиной основательно заполнила свой лазарет.
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