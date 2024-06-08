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Польша
08 июня 2024, 10:13 | Обновлено 08 июня 2024, 10:23
457
0

Экс-капитан Польши нашел позитив в победе своей сборной над Украиной

Яцек Бонк – о спарринге с подопечными Сергея Реброва

08 июня 2024, 10:13 | Обновлено 08 июня 2024, 10:23
457
0
Экс-капитан Польши нашел позитив в победе своей сборной над Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший капитан сборной Польши Яцек Бонк поделился впечатлениями от товарищеского матча между польской командой и сборной Украины, который состоялся в Варшаве 7 июня и завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев.

«Сборной Польши нужен был такой матч. Могло сложиться впечатление, что за неделю до начала Евро-2024 в стране вряд ли кто-то нормально доживет до предстоящего турнира. Недавние скандалы и последующие неудачи на поле сделали сборную равнодушной к своим болельщикам.

Однако победа над таким сильным соперником, как Украина, способна вернуть надежду в сердца болельщиков. Мы выиграли 3:1. Это определенно улучшит менталитет в команде. То, что забили три гола тоже не случайно.

Украинцы, возможно, немного лучше двигали мяч, действовали немного плавнее и быстрее, но тренер [Михал Пробеж] все еще ищет и пробует разные варианты перед самыми важными матчами.

Каспер Урбаньски определенно больше всего меня впечатлил меня с Украиной. Видно, что юноша не боится, умеет держать мяч, хотя немного физической силы ему все же не хватает. Он большой талант в польском футболе. Посмотрим, как он будет развиваться дальше», - признался 51-летний Бонк.

Ранее сообщалось, что Польша после игры с Украиной основательно заполнила свой лазарет.

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Юрій Остроумов Источник: Sportowe Fakty
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